Выгодный для всех сторон: 4 версии The Telegraph, как произошла утечка разговоров Уиткоффа

Издание Bloomberg обнародовало записи, где Стив Уиткофф поучает россиян, как лучше давить на Трампа. Этот скандал получил название Witi-Leaks –"пленки Уиткоффа". Журналисты предполагают, что слив разговоров Уиткоффа с Ушаковым мог быть выгоден всем трем сторонам - самим США, России и Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Смотрите также Серьезный компромат: чем обернется скандал со "сливом" разговора Уиткоффа и Ушакова

Уиткоффа мог подставить Рубио?

На это намекают журналисты. Они отметили, что мирный план из 28 пунктов "явную теневую войну между Государственным департаментом и Белым домом".

Рубио не знал, о чем договаривается Уиткофф, – и что тот вообще договаривается. Госсекретарь то критиковал план, то защищал. И в конце концов принял участие в переговорах в Женеве, помог разработать более благоприятный для Украины план.

Хотя нет никаких оснований считать, что за утечками информации стоит господин Рубио, есть много чиновников, приближенных к нему, которые имеют подобный доступ к информации и разделяют его убеждения в необходимости более справедливого мира для Украины,

– заключают медийщики.

Возможно, сама Россия хочет закончить войну?

Хотя Путин и его подчиненные не прекращают продуцировать агрессивные заявления, российским войскам нужна передышка. Перед тем, как снова "попытаться свергнуть украинскую власть".

Россия не заинтересована в том, чтобы правительства США и Европы обязались принять военные меры в случае очередного вторжения. Однако в Кремле существуют разногласия между сторонниками жесткой линии, которые настойчиво стремятся захватить Украину, и теми, кто считает, что боевые действия следует прекратить, чтобы принять деловые предложения Трампа,

– объясняют The Telegraph.

И здесь бенефициаром слива мог стать Лавров, который открыто ненавидит Дмитриева. Именно Дмитриева называли потенциальным преемником Лаврова.

"Когда Рубио порекомендовал Трампу отменить запланированные переговоры с Путиным в Будапеште, эта рекомендация была сделана после того, как он оценил, что Москва не отступила от своих максималистских требований. Последним россиянином, с которым он разговаривал, был Лавров", – детализируют в СМИ.

Интересно! О том, что Путин якобы не хочет продолжать войну, рассказал иностранным СМИ и бывший кремлевский чиновник.

Может ли быть так, что "пленки Уиткоффа" выгодны Украине?

В своей статье The Telegraph долго пишут о том, как США и Россия пытались "прогнуть" Украину и как возненавидят украинцы Зеленского, если тот согласится на невыгодные решения.

"Позицию Уиткоффа не поддерживают ни Украина, ни ее европейские союзники, которые открыто настаивают, что любое окончательное урегулирование не должно допускать изменения границ силой. Несмотря на то, что Вашингтон, очевидно, отдает предпочтение Москве в этих переговорах, Трамп и его высокопоставленные чиновники настаивают, что они просто пытаются положить конец убийствам. Обнародование деталей разговора показало бы, насколько неприятной для Украины является любая сделка, или отсутствие выбора у Зеленского, который вынужден соглашаться на невыносимые условия", – рассуждает медиа.

Как произошла утечка информации?

СМИ предполагает, что виноват сам Уиткофф, который, предположительно, пользуется личным мобильным для дипломатических контактов. То есть он не имел зашифрованной связи, как положено.

"Большинство государств обладают технологиями, необходимыми для перехвата звонков на обычных телефонах. Военная разведка Украины регулярно публикует аудиозаписи разговоров, которые, как она утверждает, ведут российские солдаты, демонстрируя низкий боевой дух московских войск. Спецслужбы Киева также продемонстрировали большой успех в борьбе с российскими генералами, которые использовали свои мобильные телефоны для связи на поле боя, а не зашифрованные радиостанции. Почему россияне, особенно Ушаков, опытный дипломат и чиновник, попался на тот же трюк, остается под вопросом. Тот, кто обнародовал стенограммы, вероятно, пытался остановить мирные усилия Трампа, которые набирали обороты, до решения, которое, возможно, было плохим для России, Украины и Европы", – констатируют журналисты.

Коротко о скандале с утечкой разговоров Уиткоффа