"Идентичные" подписи Трампа: Минюст США оказался в центре скандала

Министерство юстиции США попало в скандал после того, как в публичных документах с "помилованиями" президента Дональда Трампа обнаружили почти идентичные подписи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press. Соответствующие документы, как известно, должны заменить без изменения решения.

Из-за чего критикуют Минюст США?

Журналисты напоминают, что когда-то Дональд Трамп активно критиковал своего предшественника Джо Байдена за использование автоподписи, называя такое подписание "недействительным" из-за большого риска злоупотреблений.

Теперь же Министерство юстиции США оказалось в центре скандала из-за подписей Трампа "под копирку" под указами о помиловании от 7 ноября. Речь идет о помиловании над по меньшей мере тремя лицами.

По данным AP, это касается бывшего игрока "Нью-Йорк Мэтс" Деррила Строберри, бывшего спикера Палаты представителей Теннесси Гленома Касады и бывшего сержанта полиции Майкла Макмахона.

После обнародования ведомством соответствующей серии президентских помилований Дональда Трампа оказалось, что подписи на них были почти идентичны, хотя никакие две подписи не могут быть абсолютно одинаковыми.

Министерству пришлось обновлять свои документы после скандала и огласки, который возник. В ведомстве заявили, что подобная проблема возникла исключительно из-за "технической ошибки" и кадровых нюансов.

Что известно о помиловании Трампа?

Скандал возник в связи с рядом помилований, которые, согласно обнародованной информации, касаются политических союзников Дональда Трампа, спонсоров его кампаний и других лиц, осужденных за те или иные преступления.

Действующая администрация заявила, что, мол, все вышеупомянутые помилования американский президент подписал лично, поэтому любые изменения в документах не будут влиять на легитимность принятых ранее решений.

Юристы говорят, что повторное обнародование с исправлениями не влияет на их законность, потому что решающим является намерение президента. Но ситуация снова подняла дискуссию о прозрачности и контроле процедуры помилований.

