"Ідентичні" підписи Трампа: Мін’юст США опинився в центрі скандалу

Міністерство юстиції США втрапило у скандал після того, як у публічних документах із "помилуваннями" президента Дональда Трампа виявили майже ідентичні підписи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press. Відповідні документи, як відомо, мають замінити без зміни рішення.

Через що критикують Мін'юст США?

Журналісти нагадують, що колись Дональд Трамп активно критикував свого попередника Джо Байдена за використання автопідпису, називаючи таке підписання "недійсним" через великий ризик зловживань.

Тепер же Міністерство юстиції США опинилося в центрі скандалу через підписи Трампа "під копірку" під указами про помилування від 7 листопада. Йдеться про помилування над щонайменше трьома особами.

За даними AP, це стосується колишнього гравця "Нью-Йорк Метс" Дерріла Строберрі, колишнього спікера Палати представників Теннессі Гленома Касади та колишнього сержанта поліції Майкла Макмахона.

Після оприлюднення відомством відповідної серії президентських помилувань Дональда Трампа виявилось, що підписи на них були майже ідентичні, хоча жодні два підписи не можуть бути абсолютно однаковими.

Міністерству довелося оновлювати свої документи після скандалу та розголосу, який виник. У відомстві заявили, що подібна проблема виникла виключно через "технічну помилку" та кадрові нюанси.

Що відомо про помилування Трампа?

Скандал виник у зв'язку з низкою помилувань, які, згідно з оприлюдненою інформацією, стосуються політичних союзників Дональда Трампа, спонсорів його кампаній та інших осіб, засуджених за ті чи інші злочини.

Чинна адміністрація заявила, що, мовляв, усі вищезгадані помилування американський президент підписав особисто, тому будь-які зміни у документах не впливатимуть на легітимність ухвалених раніше рішень.

Юристи кажуть, що повторне оприлюднення із виправленнями не впливає на їхню законність, бо вирішальним є намір президента. Але ситуація знову підняла дискусію про прозорість і контроль процедури помилувань.

