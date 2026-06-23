Скандал с Трампом и Мелони: с чем связано скандальное заявление президента США

Президент США Дональд Трамп неожиданно заявил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони якобы хотела сфотографироваться вместе с ним. И это действительно странное заявление.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал 24 Каналу, что Дональд Трамп не приемлет классические подходы в политике. Поэтому время от времени он делает скандальные заявления и принимает странные решения. Но это не всегда играет ему на руку.

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Трамп сделал безосновательное заявление

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони уже подчеркнула, что заявления Трампа являются полностью вымышленными. Она искренне удивлена тем, что произошло.

По словам Уса, Трамп делает много заявлений, которые можно назвать безосновательными. Еще никогда слова президента США не были настолько обесценены, как сейчас. К примеру, СМИ подсчитали, что Трамп 38 раз говорил о мире с Ираном.

Иногда кажется, что Трамп теряет контроль над ситуацией. Ему не нравится, что европейцы вспомнили, что такое НАТО. Это – оборонный союз, который может применить силу в случае агрессии против любого из членов Альянса. Но если какая-то страна инициировала боевые действия, то их не поддерживают. США и Израиль напали на Иран. А не наоборот. Европа и заявляет, что не будет здесь вмешиваться. Трампу это не нравится. Из-за этого он мог формально "напасть" на Мелони,

– отметил Ус.

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