Зеленский извинился перед Трампом за скандал в Белом доме, отправив письмо, – Виткофф

Владимир Зеленский извинился перед Дональдом Трампом за скандал, который произошел в Белом доме 28 февраля. Украинский президент направил американскому президенту письмо.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление специального представителя Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа в эфире Fox News.

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Зеленский извинился перед Трампом

Уиткофф сообщил, что президент Украины направил Трампу письмо с извинениями за спор, который возник в Овальном кабинете 28 февраля. Тогда в разговор на повышенных тонах вступили Ди Вэнс, Дональд Трамп и Владимир Зеленский.

Зеленский направил письмо президенту. Он извинился за весь этот инцидент, который произошел в Овальном кабинете. Я думаю, что это был важный шаг, и было много дискуссий между нашими командами и украинцами и европейцами, которые также имеют отношение к этой дискуссии,

– заявил Уиткофф.

Он добавил, что то, что Зеленский прислал американскому президенту извинения, это уже было "прогрессом".

Кроме того, Виткофф заметил, что в Вашингтоне ожидают подписания соглашения по ископаемым.