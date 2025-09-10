Ночью 10 сентября во время атаки по Украине российские "Шахеды" залетели в Польшу. Министр обороны страны оценил, сколько дронов нарушили воздушное пространство страны.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует 24 Канал.

Сколько российских дронов залетело в Польшу?

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что границу их страны нарушили более десятка российских беспилотников.

Польские и союзнические системы радиолокации отследили несколько объектов, которые нарушили воздушное пространство. Столкнувшись с теми, что могли представлять угрозу, Оперативный командующий вооруженных сил принял решение об их нейтрализации,

– отметил министр.

Согласно его словам, дроны, которые могли представлять угрозу, были сбиты.

"Сейчас продолжается поиск и идентификация мест возможного падения элементов сбитых объектов", – добавил он.

Добавим, что в утренней сводке Воздушных сил указывается, что по меньшей мере 8 вражеских БпЛА вышли за пределы государственной границы Украины в направлении Польши.