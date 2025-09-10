Сколько "Шахедов" залетели ночью в Польшу: что говорят в Варшаве и Воздушных силах
Ночью 10 сентября во время атаки по Украине российские "Шахеды" залетели в Польшу. Министр обороны страны оценил, сколько дронов нарушили воздушное пространство страны.
Об этом он написал в соцсети Х, информирует 24 Канал.
Сколько российских дронов залетело в Польшу?
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что границу их страны нарушили более десятка российских беспилотников.
Польские и союзнические системы радиолокации отследили несколько объектов, которые нарушили воздушное пространство. Столкнувшись с теми, что могли представлять угрозу, Оперативный командующий вооруженных сил принял решение об их нейтрализации,
– отметил министр.
Согласно его словам, дроны, которые могли представлять угрозу, были сбиты.
"Сейчас продолжается поиск и идентификация мест возможного падения элементов сбитых объектов", – добавил он.
Добавим, что в утренней сводке Воздушных сил указывается, что по меньшей мере 8 вражеских БпЛА вышли за пределы государственной границы Украины в направлении Польши.