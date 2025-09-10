Укр Рус
10 вересня, 09:20
Скільки "Шахедів" залетіли вночі в Польщу: що кажуть у Варшаві та Повітряних силах

Ірина Марціяш

Вночі 10 вересня під час атаки по Україні "Шахеди" залетіли до Польщі. Міністр оборони країни оцінив, скільки дронів порушили повітряний простір країни.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує 24 Канал.

Скільки дронів залетіло в Польщу?

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кордон їхньої країни порушили понад десяток російських безпілотників.

Польські та союзницькі системи радіолокації відстежили кільканадцять об'єктів, які порушили повітряний простір. Зіткнувшись з тими, що могли становити загрозу, Оперативний командувач збройних сил прийняв рішення про їх нейтралізацію,
 – зазначив міністр.

Відповідно до його слів, дрони, які могли становити загрозу, були збиті.

"Наразі триває пошук та ідентифікація місць можливого падіння елементів збитих об'єктів", – додав він.

Додамо, що у ранковому зведенні Повітряних сил вказується, що щонайменше 8 ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України у напрямку Польщі.

 

 

 