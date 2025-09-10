Вночі 10 вересня під час атаки по Україні "Шахеди" залетіли до Польщі. Міністр оборони країни оцінив, скільки дронів порушили повітряний простір країни.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує 24 Канал.

Дивіться також Президент Польщі вперше відреагував на порушення авіапростору російськими дронами

Скільки дронів залетіло в Польщу?

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кордон їхньої країни порушили понад десяток російських безпілотників.

Польські та союзницькі системи радіолокації відстежили кільканадцять об'єктів, які порушили повітряний простір. Зіткнувшись з тими, що могли становити загрозу, Оперативний командувач збройних сил прийняв рішення про їх нейтралізацію,

– зазначив міністр.

Відповідно до його слів, дрони, які могли становити загрозу, були збиті.

"Наразі триває пошук та ідентифікація місць можливого падіння елементів збитих об'єктів", – додав він.

Додамо, що у ранковому зведенні Повітряних сил вказується, що щонайменше 8 ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України у напрямку Польщі.