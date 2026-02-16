Американские эксперты подсчитали, сколько стоил захват Мадуро

Вооруженные силы США 3 января 2026 года провели операцию по захвату венесуэльского диктатора и союзника Владимира Путина Николаса Мадуро. Трамп заявлял, что на операцию не были потрачены дополнительные средства налогоплательщиков. Однако аналитики имеют другое мнение.

Бывший финансовый контролер Пентагона Элейн Маккаскер оценила стоимость операции в 3 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.

На что потратили средства?

Дональд Трамп декларирует как одну из целей своей внешней политики войну с наркотрафиком в Америке. Он неоднократно обвинял режим Николаса Мадуро в том, что тот является одним из крупнейших распространителей запрещенных веществ. С сентября прошлого года Соединенные Штаты начали операцию "Южное копье", одной из задач которой было наращивание военного присутствия в Карибском бассейне.

Администрация президента США называла операцию продуманной, быстрой и одним из главных преимуществ отмечала экономичность. Однако журналисты подсчитали, что с августа 2025 по январь 2026 общая стоимость превысила 3 миллиарда долларов. В период наибольшей активности каждый день содержания военного контингента в Карибском бассейне обходился США около 20 миллионов.

Основная часть средств пошла на "Джеральд Р. Форд" – крупнейший в мире авианосец, который продемонстрировал свою эффективность во время операции в Венесуэле. Расходы на его размещение вместе с сопроводительными эсминцами, подводными лодками и ракетными крейсерами составляли 11,4 миллиона долларов в день.

Присутствие двух десантных групп, экспедиционного корпуса морской пехоты и других военных формирований стоило более 8 миллионов ежедневно.

Также около 1 миллиона шло на вспомогательные и логистические суда.

Как это повлияло на бюджет США?

Эксперты говорят, что из-за ряда обстоятельств, в частности льготы военным, расходы будут больше ожидаемых в 2026 году.

В бюджете Министерства обороны нет резервного фонда для непредвиденных операций,

– Марк Кансиан, эксперт Центра стратегических и международных исследований.

Непредвиденные расходы связаны с тем, что в Карибском бассейне и Венесуэле находилось около 20% флота США. Соответственно, некоторые корабли, авианосцы и истребители нельзя было держать в других стратегически важных регионах.

Зато администрация Трампа считает, что это не будет иметь серьезных последствий. Сенатор республиканец от Южной Дакоты Майк Раундс говорил, что не знает о дополнительных средствах и давать оценки рано. Однако, несмотря на заявления республиканцев, журналисты и независимые эксперты придерживаются противоположного мнения – расходы на операцию превысят заявленные.

Что происходит в Венесуэле после вмешательства Америки?