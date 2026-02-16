Колишня фінансова контролерка Пентагону Елейн Маккаскер оцінила вартість операції у 3 мільярди доларів, повідомляє Bloomberg.

На що витратили кошти?

Дональд Трамп декларує як одну з цілей своєї зовнішньої політики війну з наркотрафіком в Америці. Він неодноразово звинувачував режим Ніколаса Мадуро у тому, що той є одним з найбільших розповсюджувачів заборонених речовин. З вересня минулого року Сполучені Штати розпочали операцію "Південний спис", однією з задач якої було нарощування військової присутності у Карибському басейні.

Адміністрація президента США називала операцію продуманою, швидкою та однією з головних переваг зазначала економічність. Проте журналісти підрахували, що з серпня 2025 по січень 2026 загальна вартість перевищила 3 мільярди доларів. В період найбільшої активності кожен день утримання військового контингенту в Карибському басейні обходився США близько 20 мільйонів.

Основна частина коштів пішла на "Джеральд Р. Форд" – найбільший у світі авіаносець, який продемонстрував свою ефективність під час операції у Венесуелі. Витрати на його розміщення разом із супровідними есмінцями, підводними човнами та ракетними крейсерами становили 11,4 мільйона доларів на день.

Присутність двох десантних груп, експедиційного корпусу морської піхоти та інших військових формувань коштувало понад 8 мільйонів щодня.

Також близько 1 мільйона йшло на допоміжні та логістичні судна.

Як це вплинуло на бюджет США?

Експерти кажуть, що через низку обставин, зокрема пільги військовим, витрати будуть більшими за очікувані у 2026 році.

У бюджеті Міністерства оборони немає резервного фонду для непередбачених операцій,

– Марк Кансіан, експерт Центру стратегічних та міжнародних досліджень.

Непередбачувані витрати пов'язані з тим, що у Карибському басейні та Венесуелі перебувало близько 20% флоту США. Відповідно, деякі кораблі, авіаносці та винищувачі не можна було тримати в інших стратегічно важливих регіонах.

Натомість адміністрація Трампа вважає, що це не матиме серйозних наслідків. Сенатор республіканець від Південної Дакоти Майк Раундс казав, що не знає про додаткові кошти й давати оцінки зарано. Однак, попри заяви республіканців, журналісти та незалежні експерти дотримуються протилежної думки – витрати на операцію перевищать заявлені.

