Колишня фінансова контролерка Пентагону Елейн Маккаскер оцінила вартість операції у 3 мільярди доларів, повідомляє Bloomberg.

На що витратили кошти?

Дональд Трамп декларує як одну з цілей своєї зовнішньої політики війну з наркотрафіком в Америці. Він неодноразово звинувачував режим Ніколаса Мадуро у тому, що той є одним з найбільших розповсюджувачів заборонених речовин. З вересня минулого року Сполучені Штати розпочали операцію "Південний спис", однією з задач якої було нарощування військової присутності у Карибському басейні.

Адміністрація президента США називала операцію продуманою, швидкою та однією з головних переваг зазначала економічність. Проте журналісти підрахували, що з серпня 2025 по січень 2026 загальна вартість перевищила 3 мільярди доларів. В період найбільшої активності кожен день утримання військового контингенту в Карибському басейні обходився США близько 20 мільйонів.

  • Основна частина коштів пішла на "Джеральд Р. Форд" – найбільший у світі авіаносець, який продемонстрував свою ефективність під час операції у Венесуелі. Витрати на його розміщення разом із супровідними есмінцями, підводними човнами та ракетними крейсерами становили 11,4 мільйона доларів на день.
  • Присутність двох десантних груп, експедиційного корпусу морської піхоти та інших військових формувань коштувало понад 8 мільйонів щодня.
  • Також близько 1 мільйона йшло на допоміжні та логістичні судна.

Як це вплинуло на бюджет США?

Експерти кажуть, що через низку обставин, зокрема пільги військовим, витрати будуть більшими за очікувані у 2026 році.

У бюджеті Міністерства оборони немає резервного фонду для непередбачених операцій,
– Марк Кансіан, експерт Центру стратегічних та міжнародних досліджень.

Непередбачувані витрати пов'язані з тим, що у Карибському басейні та Венесуелі перебувало близько 20% флоту США. Відповідно, деякі кораблі, авіаносці та винищувачі не можна було тримати в інших стратегічно важливих регіонах.

Натомість адміністрація Трампа вважає, що це не матиме серйозних наслідків. Сенатор республіканець від Південної Дакоти Майк Раундс казав, що не знає про додаткові кошти й давати оцінки зарано. Однак, попри заяви республіканців, журналісти та незалежні експерти дотримуються протилежної думки – витрати на операцію перевищать заявлені.

Що відбувається у Венесуелі після втручання Америки?

  • Нещодавно президент Трамп заявив, що хоче скасувати частину санкцій проти венесуельської нафти та реконструювати нафтову промисловість країни на 100 мільярдів доларів.

  • Однак, попри викрадення Мадуро, авторитарний режим не впав. Віце-президентка Делсі Родігес, яка виконує обов'язки президента, продовжує свою антиамериканську риторику і вимагає припинити втручання США в політику Венесуели.

  • Проте Венесуела надасть більше свободи приватним виробникам. США вже запропонувало купляти цю нафту Індії замість російської.