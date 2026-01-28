Чому США скасовують санкції?

Таким чином, США відмовляться від свого попереднього плану видавати індивідуальні дозволи нафтовим компаніям, які хочуть вести бізнес у Венесуелі, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

На початку січня у Вашингтоні заявили, що послаблять санкції проти енергетичної галузі Венесуели. Це мало полегшити постачання нафти та втілити амбітний план президента Дональда Трампа про реконструкцію нафтової промисловості країни на 100 мільярдів доларів.

Багато нафтових компаній протягом останніх тижнів подали заявки, щоб отримати індивідуальну ліцензію на розширення видобутку у Венесуелі.

Такий наплив запитів сповільнив прогрес у планах адміністрації Трампа швидко залучити інвестиції у країну та розширити експорт нафти.

Відповідно виникла необхідність прискорити цей процес, а загальна ліцензія на скасування частини санкцій проти Венесуели має у цьому допомогти.

Однак є нюанс – пріоритет, ймовірно, надаватимуть насамперед компаніям зі США.

Загальна ліцензія, яка готується, може включати привілеї для американських компаній порівняно з іншими іноземними учасниками, як частина політики Трампа щодо пріоритету для бізнесу США,

– зазначають джерела.

Зауважте! Нещодавно Верховна Рада Венесуели дала старт реформі основного нафтового закону. Це має спростити інвестиції, видобуток та експорт нафти й газу. Остаточно ухвалити рішення мають вже наступного тижня.

Які санкції проти Венесуели діють?

США запровадили санкції проти нафтової галузі Венесуели повністю у 2019 році, коли вперше переобрали венесуельського лідера Ніколаса Мадуро. Тоді Вашингтон не визнав ці "вибори".

За останні сім років санкційний список змінювався, залежно від адміністрації США. Його доповнювали новими указами та ліцензіями, звільняли деяких виробників від обмежень.

Для прикладу, за президентства Джо Байдена діяла широка ліцензія, яка дозволяла багатьом компаніям експортувати нафту з Венесуели, що сприяло зростанню її видобутку та експорту.

Та адміністрація Трампа відкликала цю ліцензію, а компаніям наказала припинити транзакції, намагаючись натиснути на Мадуро.

Разом з тим Трамп наказав блокувати усі підсанкційні судна, які входять або виходять із Венесуели. Через це експорт нафти з країни знизився до 500 тисяч барелів на добу у грудні 2025 року порівняно з 952 тисячами у листопаді.

Як США взяли контроль над нафтою Венесуели?