Почему США отменяют санкции?
Таким образом, США откажутся от своего предыдущего плана выдавать индивидуальные разрешения нефтяным компаниям, которые хотят вести бизнес в Венесуэле, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также "Дискомбобулятор": Трамп рассказал о сверхсекретном оружии, которое позволило свергнуть режим Мадуро
В начале января в Вашингтоне заявили, что ослабят санкции против энергетической отрасли Венесуэлы. Это должно было облегчить поставки нефти и воплотить амбициозный план президента Дональда Трампа о реконструкции нефтяной промышленности страны на 100 миллиардов долларов.
- Многие нефтяные компании в течение последних недель подали заявки, чтобы получить индивидуальную лицензию на расширение добычи в Венесуэле.
- Такой наплыв запросов замедлил прогресс в планах администрации Трампа быстро привлечь инвестиции в страну и расширить экспорт нефти.
Соответственно возникла необходимость ускорить этот процесс, а общая лицензия на отмену части санкций против Венесуэлы должна в этом помочь.
Однако есть нюанс, – приоритет, вероятно, будут предоставлять прежде всего компаниям из США.
Общая лицензия, которая готовится, может включать привилегии для американских компаний по сравнению с другими иностранными участниками, как часть политики Трампа по приоритету для бизнеса США,
– отмечают источники.
Обратите внимание! Недавно Верховная Рада Венесуэлы дала старт реформе основного нефтяного закона. Это должно упростить инвестиции, добычу и экспорт нефти и газа. Окончательно принять решение должны уже на следующей неделе.
Какие санкции против Венесуэлы действуют?
США ввели санкции против нефтяной отрасли Венесуэлы полностью в 2019 году, когда впервые переизбрали венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Тогда Вашингтон не признал эти "выборы".
За последние семь лет санкционный список менялся, в зависимости от администрации США. Его дополняли новыми указами и лицензиями, освобождали некоторых производителей от ограничений.
- Например, при президентстве Джо Байдена действовала широкая лицензия, которая позволяла многим компаниям экспортировать нефть из Венесуэлы, что способствовало росту ее добычи и экспорта.
- И администрация Трампа отозвала эту лицензию, а компаниям приказала прекратить транзакции, пытаясь надавить на Мадуро.
Вместе с тем Трамп приказал блокировать все подсанкционные суда, которые входят или выходят из Венесуэлы. Из-за этого экспорт нефти из страны снизился до 500 тысяч баррелей в сутки в декабре 2025 года по сравнению с 952 тысячами в ноябре.
Как США взяли контроль над нефтью Венесуэлы?
В начале января 2026 года спецподразделение США захватило лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. В результате Венесуэла осталась без своего президента, а его обязанности временно перешли к Делси Родригес.
После этих событий американское правительство получило контроль над ключевыми ресурсами страны, в частности нефтью. Часть доходов от ее реализации планируют направить на развитие Венесуэлы.
В частности США намерены позволить Китаю покупать венесуэльскую нефть, но на новых условиях – по рыночным ценам, значительно выше предыдущих заниженных ставок.
В то же время исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес отметила, что страна устала от активного вмешательства США, в частности в реформы нефтяной отрасли. Сейчас венесуэльское правительство пытается найти баланс в сотрудничестве с администрацией Трампа.