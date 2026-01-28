Почему США отменяют санкции?

Таким образом, США откажутся от своего предыдущего плана выдавать индивидуальные разрешения нефтяным компаниям, которые хотят вести бизнес в Венесуэле, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

В начале января в Вашингтоне заявили, что ослабят санкции против энергетической отрасли Венесуэлы. Это должно было облегчить поставки нефти и воплотить амбициозный план президента Дональда Трампа о реконструкции нефтяной промышленности страны на 100 миллиардов долларов.

Многие нефтяные компании в течение последних недель подали заявки, чтобы получить индивидуальную лицензию на расширение добычи в Венесуэле.

Такой наплыв запросов замедлил прогресс в планах администрации Трампа быстро привлечь инвестиции в страну и расширить экспорт нефти.

Соответственно возникла необходимость ускорить этот процесс, а общая лицензия на отмену части санкций против Венесуэлы должна в этом помочь.

Однако есть нюанс, – приоритет, вероятно, будут предоставлять прежде всего компаниям из США.

Общая лицензия, которая готовится, может включать привилегии для американских компаний по сравнению с другими иностранными участниками, как часть политики Трампа по приоритету для бизнеса США,

– отмечают источники.

Обратите внимание! Недавно Верховная Рада Венесуэлы дала старт реформе основного нефтяного закона. Это должно упростить инвестиции, добычу и экспорт нефти и газа. Окончательно принять решение должны уже на следующей неделе.

Какие санкции против Венесуэлы действуют?

США ввели санкции против нефтяной отрасли Венесуэлы полностью в 2019 году, когда впервые переизбрали венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Тогда Вашингтон не признал эти "выборы".

За последние семь лет санкционный список менялся, в зависимости от администрации США. Его дополняли новыми указами и лицензиями, освобождали некоторых производителей от ограничений.

Например, при президентстве Джо Байдена действовала широкая лицензия, которая позволяла многим компаниям экспортировать нефть из Венесуэлы, что способствовало росту ее добычи и экспорта.

И администрация Трампа отозвала эту лицензию, а компаниям приказала прекратить транзакции, пытаясь надавить на Мадуро.

Вместе с тем Трамп приказал блокировать все подсанкционные суда, которые входят или выходят из Венесуэлы. Из-за этого экспорт нефти из страны снизился до 500 тысяч баррелей в сутки в декабре 2025 года по сравнению с 952 тысячами в ноябре.

Как США взяли контроль над нефтью Венесуэлы?