У Трампа обвинили администрацию Байдена в неэффективных санкциях против России

США совместно с Европой готовы усилить санкции против России, если Владимир Путин не будет вести мирные переговоры с Украиной "в духе доброй воли".

Соответствующее заявление сделал министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью для CBS News.

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Бессент раскритиковал администрацию Байдена

Американский министр сказал, что Дональд Трамп четко дал понять о возможных санкциях. Впрочем, по его словам сейчас стоит смотреть на то, что произойдет, когда Украина и Россия сядут за стол переговоров.

В то же время Скотт Бессент признал, что предыдущие санкции США против России оказались малоэффективными. Он обвинил администрацию бывшего президента США Джо Байдена в этом.

Что я могу вам сказать, так это то, что санкции были очень неэффективными во времена администрации Джо Байдена. Они держали их на низком уровне, потому что боялись, что это подтолкнет внутренние цены на нефть,

– заявил он.

Несмотря на вышеупомянутое, министр финансов не указал никаких возможных сроков потенциального расширения санкции против российской стороны, чтобы не связывать руки Трампу накануне переговоров с Владимиром Путиным, которые запланированы на 19 мая.