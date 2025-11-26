Советник Путина Ушаков заявил, что утечка его разговора с Виткоффом могла произойти через WhatsApp

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что иногда общается со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом через WhatsApp. Через это приложение и могла произойти утечка их разговора.

Об этом он рассказал в комментарии для российского издания "Коммерсант" в среду, 26 ноября, передает 24 Канал.

Как могла произойти утечка разговора Ушакова с Уиткоффом?

По словам Ушакова, именно использование WhatsApp могло повлечь утечку информации из его разговоров с Виткоффом.

Так, контакты происходят через закрытую связь, где утечек практически нет, если кто-то специально этого не допускает. Но иногда бывают разговоры через WhatsApp, которые, возможно, кто-то может перехватить. Маловероятно, что утечка произошла со стороны участников разговора, – объяснил он.

Как отмечает "Настоящее время", российский режим заблокировал звонки через WhatsApp и продолжает ограничивать доступ к приложению с августа. Вероятно, для совершения звонков Ушаков использовал VPN.

Виткофф через Ушакова мог давать советы Путину