Советник Путина Ушаков заявил, что утечка его разговора с Виткоффом могла произойти через WhatsApp
- Юрий Ушаков заявил, что утечка его разговоров с Виткоффом могла произойти из-за использования WhatsApp.
- Ушаков отметил, что иногда общается с Уиткоффом через WhatsApp, хотя это может быть менее безопасно из-за возможности перехвата разговоров.
Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что иногда общается со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом через WhatsApp. Через это приложение и могла произойти утечка их разговора.
Об этом он рассказал в комментарии для российского издания "Коммерсант" в среду, 26 ноября, передает 24 Канал.
Смотрите также У Зеленского впервые отреагировали на сливы записей Виткоффа
Как могла произойти утечка разговора Ушакова с Уиткоффом?
По словам Ушакова, именно использование WhatsApp могло повлечь утечку информации из его разговоров с Виткоффом.
Так, контакты происходят через закрытую связь, где утечек практически нет, если кто-то специально этого не допускает. Но иногда бывают разговоры через WhatsApp, которые, возможно, кто-то может перехватить. Маловероятно, что утечка произошла со стороны участников разговора, – объяснил он.
Как отмечает "Настоящее время", российский режим заблокировал звонки через WhatsApp и продолжает ограничивать доступ к приложению с августа. Вероятно, для совершения звонков Ушаков использовал VPN.
Виткофф через Ушакова мог давать советы Путину
Спецпосланник США Стив Уиткофф обсуждал с помощником Путина Юрием Ушаковым, как представить мирный план Трампу.
Уиткофф советовал, чтобы Путин поговорил с Трампом и поздравил его с мирным соглашением в Газе перед визитом Зеленского в Вашингтон.