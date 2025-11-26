Радник Путіна Ушаков заявив, що витік його розмови з Віткоффом міг статися через WhatsApp
- Юрій Ушаков заявив, що витік його розмов з Віткоффом міг статися через використання WhatsApp.
- Ушаков зазначив, що інколи спілкується з Віткоффом через WhatsApp, хоча це може бути менш безпечно через можливість перехоплення розмов.
Помічник президента Росії Володимира Путіна Юрій Ушаков повідомив, що інколи спілкується зі спецпредставником США Стівом Віткоффом через WhatsApp. Через цей додаток і міг статися витік їх розмови.
Про це він розповів у коментарі для російського видання "Комерсант" у середу, 26 листопада, передає 24 Канал.
Як міг статися витік розмови Ушакова з Віткоффом?
За словами Ушакова, саме використання WhatsApp могло спричинити витік інформації з його розмов з Віткоффом.
Так, контакти відбуваються через закритий зв’язок, де витоків практично немає, якщо хтось спеціально цього не допускає. Але інколи бувають розмови через WhatsApp, які, можливо, хтось може перехопити. Малоймовірно, що витік стався з боку учасників розмови, – пояснив він.
Як зазначає "Настоящее время", російський режим заблокував дзвінки через WhatsApp і продовжує обмежувати доступ до застосунку з серпня. Ймовірно, для здійснення дзвінків Ушаков використував VPN.
Віткофф через Ушакова міг давати поради Путіну
Спецпосланець США Стів Віткофф обговорював з помічником Путіна Юрієм Ушаковим, як представити мирний план Трампу.
Віткофф радив, щоб Путін поговорив з Трампом і привітав його з мирною угодою в Газі перед візитом Зеленського до Вашингтона.