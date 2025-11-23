Госсекретарь минобороны Словакии заявил о желаемом "влиянии России над всей Украиной"

В Словакии чиновник минобороны заявил о том, что Украине якобы стоит находиться под влиянием России. По словам Игоря Мелихера, так его страна имела бы доступ к "дешевой энергии".

Украинское посольство уже отреагировало на высказывания словацкого чиновника. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на TV Noviny.

Что сказали в Словакии об Украине?

Госсекретарь министерства обороны Словакии Игорь Мелихер заявил, что для его страны лучше было бы, если бы Украина "находилась в пределах границ, которые она имела до 2014 года, но полностью под российским влиянием". По его словам, это бы дало Словакии доступ к дешевой энергии и транзитным сборам.

После заявления оппозиционные политики просили словацкого министра обороны Роберта Калиняка уволить Мелихера. Однако сам Калиняк на следующий день заявил, что война в Украине якобы началась из-за "свержения демократически избранного президента" в 2014 году.

Посольство Украины в Словакии отреагировало на заявления политика. В ведомстве напомнили, что 21 ноября украинцы отмечают День Достоинства и Свободы, и назвали заявления руководства словацкого минобороны проявлением неуважения к погибшим, в том числе во время Революции Достоинства.

Украинская сторона ценит помощь, предоставленную Украине и ее гражданам с первых дней войны, однако призывает словацкую сторону быть последовательными в своих заявлениях по поддержке европейского будущего Украины, независимости, суверенитета и территориальной целостности нашего государства,

– добавили украинские дипломаты.

Кроме того, украинское посольство поблагодарило Словакию за поддержку, но призвало "быть последовательными в своих заявлениях по поддержке независимости и территориальной целостности Украины".

После Игорь Мелихер заявил, что "уважает заявление украинского посла", но настаивает, что выразил собственное мнение. По его убеждению, оно якобы отвечает интересам Словакии.

Недавние заявления Словакии об Украине