Также установлено, что передача техники не навредила государству. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Aktuality.sk.

Что известно о закрытии дела?

Братиславская областная прокуратура официально закрыла дело о передаче Украине истребителей МиГ-29 и системы ПВО "Куб". Следователи пришли к выводу, что решение правительства экс-премьера Эдуарда Гегера не содержало признаков уголовного преступления и не было связано с личной выгодой должностных лиц. Также установлено, что решение не нанесло Словакии ущерб.

Есть достаточно обоснованный вывод о том, что это деяние не является уголовным правонарушением, и нет оснований для направления дела,

– говорится в заявлении.

Пресс-секретарь прокуратуры Габриэла Ковачева сообщила, что следователь признал эти действия законными.

Бывший министр обороны Ярослав Надь, который принимал соглашение, заявил, что это решение подтверждает правомерность его действий. Также он ожидает извинений от тех, кто "безосновательно его обвинял в противоправных решениях".

Зато действующий министр обороны Роберт Калиняк назвал выводы прокуратуры "шокирующими" и заявил, что предыдущая власть якобы ослабила обороноспособность страны.

