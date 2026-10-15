Словакия и Россия договорились провести 25 ноября заседание межправительственной комиссии в Москве. На повестку дня выносятся вопросы поставок энергоносителей, ядерного топлива и статуса российских спортсменов.

Как сообщает издание Politico со ссылкой на распоряжение российского правительства, договоренность о возобновлении официальных контактов была достигнута в ходе августовской видеоконференции.

Каковы подробности возобновления сотрудничества между Россией и Словакией?

Документ, подготовленный министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым, изначально предусматривал проведение встречи в конце октября, однако позже сроки были скорректированы.

Работа межправительственной комиссии по экономическому, научному и техническому сотрудничеству находилась на паузе с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Предыдущее заседание этого органа состоялось еще 12 ноября 2021 года в Братиславе.

Энергетические ресурсы и культурные проекты

В ходе предыдущих контактов словацкие чиновники выразили несогласие с намерениями ЕС постепенно прекратить импорт российского "голубого топлива" и призвали подробно обсудить вопросы энергоснабжения в Москве.

Братислава отдельно подчеркнула важность бесперебойного транзита нефти по трубопроводу "Дружба", а также одобрила регулярные поставки ядерного топлива для словацких атомных станций.

Помимо энергетического сектора, стороны планируют начать работу нескольких совместных рабочих групп. Они будут касаться сотрудничества в сфере туризма, сельского хозяйства, культуры и охраны окружающей среды.

Также в российской ноте отмечено намерение урегулировать статус учреждения "Российский центр науки и культуры" в словацкой столице.

Вопрос о спортсменах и внешнеполитический курс

В ведомственном документе России отмечено, что министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар выступил против ограничений в отношении российских спортсменов на международных аренах.

В словацком министерстве иностранных дел в ответ на запрос СМИ сослались на публичное заявление чиновника после августовских переговоров.

Мы проводим политику во всех направлениях и поддерживаем диалог со всеми странами, заинтересованными в прагматическом сотрудничестве с нами во благо национальных интересов Словацкой Республики,

– отметил Юрай Бланар.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркнул, что его кабинет реализует курс на сотрудничество со всеми сторонами света. Потепление отношений между Братиславой и Москвой началось после его визита в Россию в мае, когда состоялась личная встреча с российским президентом Владимиром Путиным.

Консультации с Украиной накануне поездки

Как уже сообщалось на нашем сайте, словацкий премьер объявил о возобновлении контактов с Москвой незадолго до поездки в Украину. Политик намерен посетить Львов 5 ноября, чтобы провести двусторонние межправительственные консультации с украинскими чиновниками.

Напомним, ранее мы писали о неоднократной критике главой словацкого правительства военной поддержки Украины со стороны западных союзников.

Политик заявлял об опасности эскалации между НАТО и Россией и подчеркивал нежелание втягивать свою страну в боевые действия из-за пятой статьи Североатлантического договора.