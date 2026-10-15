О своих дипломатических планах глава словацкого правительства рассказал перед отъездом на саммит Евросоюза, сообщает SME.

Восстановление связей с Москвой

По словам Фицо, он также встретится с российскими представителями.

Чтобы не было никаких неожиданностей, 25-го также состоится заседание совместной экономической комиссии с Российской Федерацией,

– анонсировал премьер Словакии.

О намерениях возобновить работу совместной комиссии с Россией министр иностранных дел Юрай Бланар предупреждал еще летом.

Хотя сам Фицо не раскрыл подробностей предстоящих обсуждений, известно, что в августе Бланар провел подготовительную онлайн-встречу с российским министром науки Валерием Фальковым. Стоит отметить, что российский чиновник в настоящее время находится в санкционном списке ЕС.

Предыдущие заявления словацкого премьера

Недавно Роберт Фицо отличился рядом спорных высказываний по поводу войны. В частности, он подчеркнул, что не желает вовлечения Словакии в военный конфликт в связи со статьей 5 договора НАТО.

Кроме того, политик раскритиковал поддержку Украины со стороны Запада, заявив, что она может спровоцировать войну между НАТО и Россией.