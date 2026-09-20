Об этом пишет Reuters.

Что говорит Фицо о возможной войне?

Фицо записал видеообращение, в котором заявил, что стратегия Запада, направленная на победу над Москвой в войне против Украины, провалилась. Он утверждает, что после этого некоторые западные политики якобы стремятся к прямому конфликту между НАТО и Россией.

По словам словацкого премьера, сейчас масштабная война в Европе близка как никогда, а развернуться она может в результате войны в Украине.

Мы сталкиваемся со смертельной опасностью,

– считает премьер Словакии.

Фицо также обвинил Запад в том, что, поддерживая Украину, вот "подливает масла в огонь", хотя, мол, эта помощь не дала ожидаемого результата.

Провал стратегии уничтожения России посредством войны в Украине заставил некоторых западных политиков поверить, что если цели нельзя достичь с помощью украинской армии и полной поддержки со стороны Запада, то нужно приложить все усилия, чтобы спровоцировать конфликт между НАТО и Россией,

– заявил политик.

Словацкий лидер добавил, что война в Украине не является войной Словакии или Альянса, а "некоторые воинственные политики в НАТО" пытаются превратить ее в прямой конфликт с Россией.

Напомним, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что если Россия нанесет ракетные удары по европейским странам, у многих из них могут возникнуть проблемы с их отражением. Это связано с нехваткой средств противовоздушной обороны, а также с трудностями в защите от дронов и баллистических ракет.