Про це пише Reuters.

Що каже Фіцо про можливу війну?

Фіцо записав відеозвернення, у якому заявив, що стратегія Заходу, спрямована на перемогу над Москвою у війні проти України, провалилася. Він стверджує, що після цього деякі західні політики нібито прагнуть прямого конфлікту НАТО та Росії.

За словами словацького прем'єра, зараз масштабна війна у Європі близька як ніколи, а розгорнутись вона може внаслідок війни в Україні.

Ми стикаємося зі смертельною небезпекою,

– вважає прем'єр Словаччини.

Фіцо також звинуватив Захід у тому, що підтримкою України той "підливає масла у вогонь", хоча, мовляв, ця допомога не дала очікуваного результату.

Провал стратегії знищення Росії через війну в Україні змусив деяких західних політиків повірити, що якщо мети не можна досягти за допомогою української армії та повної підтримки її, то треба докласти всіх зусиль, щоб спровокувати конфлікт між НАТО та Росією,

– заявив політик.

Словацький лідер додав, що війна в Україні не є війною Словаччини чи Альянсу, а "деякі войовничі політики в НАТО" намагаються перетворити її на прямий конфлікт з Росією.

Нагадаємо, президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що якщо Росія завдасть ракетних ударів по європейських країнах, багато з них можуть мати проблеми з їх відбиттям. Пов'язано це із дефіцитом засобів до системи протиповітряної оборони, а також з труднощами із захисту від дронів і балістики.