Таку думку в інтерв'ю The Guardian висловив президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

Чи готова Європа до повітряного протистояння з Росією?

Рінкевичс заявив, що системи ППО, захисту від дронів і балістичних ракет наразі мають серйозні проблеми. За його словами, це стосується не лише України, а і Європи та НАТО.

Він наголосив, що технології дронової війни в Україні розвиваються дуже швидко. Через це те, що країни роблять для підготовки до повітряної війни сьогодні, може застаріти вже до середини наступного року.

Рінкевичс також попередив, що, якщо Росія завдасть ракетних ударів по країнах НАТО, багато держав можуть постати перед великими труднощами під час їх відбиття.

Водночас Україна та європейські країни стикаються із затримками в постачанні ракет для Patriot та інших систем ППО.

США вже використали майже дві третини запасів важливих ракет-перехоплювачів під час війни з Іраном. За оцінками, на відновлення цих запасів може знадобитися щонайменше п'ять років.

США також розглядали можливість виробляти ракети для Patriot в Україні та Європі, але остаточної домовленості поки немає.

Рінкевичс зазначив, що переговори тривають, а Європа вже має певні виробничі можливості. Водночас він наголосив, що Patriot залишаються одним із найефективніших засобів для захисту від таких загроз.

Чи буде Росія атакувати країни Балтії?

Країни Балтії заявляють, що наразі немає ознак підготовки Москви до військового вторгнення.

Рінкевичс вважає, що після місцевих виборів Росія може посилити мобілізацію, а взимку використати додаткові ресурси для тиску на Україну.

Також Москва, за його словами, може намагатися зробити все можливе, щоб переконати держави, які підтримують Україну, припинити цю підтримку.

Я б відкинув звичайне військове вторгнення, але ми повинні бути дуже уважними до всіх інших можливостей,

– сказав президент Латвії.

За його словами, про спроби Росії перевірити готовність Європи підтримувати Україну свідчать диверсії, кібератаки, а також інциденти з дронами та ракетами.

Нагадаємо, прем'єр Польщі Дональд Туск очікує, що Москва може атакувати дронами й ракетами країни, які підтримують Україну, зокрема Польщу.

Росія може навмисно запускати ракети й дрони в бік НАТО, а потім називати їх падіння випадковістю.

За словами Туска, у такий спосіб Кремль хоче перевірити готовність Альянсу застосувати 5-ту статтю.