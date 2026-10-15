Про свої дипломатичні плани очільник словацького уряду розповів перед від'їздом на саміт Євросоюзу, передає SME.

Відновлення зв'язків із Москвою

За словами Фіцо, він також зустрінеться з російськими представниками.

Щоб не було ніяких несподіванок, 25-го також відбудеться засідання спільної економічної комісії з Російською Федерацією,

– анонсував прем'єр Словаччини.

Про наміри відновити роботу спільної комісії з Росією міністр закордонних справ Юрай Бланар попереджав ще влітку.

Хоча сам Фіцо не розкрив деталей майбутніх дискусій, відомо, що у серпні Бланар провів підготовчу онлайн-зустріч із російським міністром науки Валерієм Фальковим. Варто зазначити, що російський посадовець наразі перебуває у санкційному списку ЄС.

Попередні заяви словацького прем'єра

Нещодавно Роберт Фіцо відзначився низкою суперечливих висловлювань щодо війни. Зокрема, він наголосив, що не бажає втягнення Словаччини у військовий конфлікт через статтю 5 договору НАТО.

Крім того, політик розкритикував підтримку України з боку Заходу, мовляв, вона може спровокувати війну НАТО та Росії.