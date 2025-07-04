Может помешать НАТО: в Словении проведут референдум по увеличению оборонных расходов

Словенские депутаты поддержали проведение референдума по планам увеличения оборонных расходов. Он имеет целью отменить решение страны повысить оборонные расходы до 3% от ВВП до 2030 года.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Проведение референдума в Словении

Журналисты подчеркнули, что проведение такого референдума может помешать правительству Словении присоединиться к остальным европейским странам в укреплении безопасности.

Сейчас Словения входит в число стран-членов НАТО, которые тратят на оборону меньше всего в соотношении к экономическому объему производства среди всех 32 стран Альянса. В то же время референдум имеет целью отменить решение страны повысить оборонные расходы до 3% от ВВП до 2030 года.

В свою очередь, президент США требует, чтобы все члены Альянса тратили 5% ВВП на оборону. Премьер-министр Словении Роберт Голоб заявил, что единственное обязательство его страны – достичь 3% к 2030 году, а остальное можно выполнить путем гражданских проектов.

Это то, что Словения уже строит сегодня. Никогда речь не шла о том, что 5% означает только оружие,

– сказал он.

В издании подчеркнули, что вопрос оборонных расходов вызвало трещины в коалиции: левые и социал-демократы обвиняют Голоба в том, что он обошел их при принятии решения на саммите НАТО в Гааге.

В то же время разделено и общество Словении. Опрос Mediana в марте показал, что 44% против повышения оборонных расходов, тогда как 40% поддерживают увеличение.