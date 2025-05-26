Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Президент Словении высказалась о диалоге с Россией

Она назвала ошибкой то, что ЕС после начала полномасштабной войны прекратил коммуникацию с Россией.

Одна из ошибок ЕС – то, что мы прекратили коммуникацию с Россией,

– отметила Пирц Мусар.

По ее мнению, Европейскому Союзу нужно назначить группу "мудрых мужчин и женщин", чтобы инициировать "тихую дипломатию" с Россией.

Лидер Словении считает, что в Европе нужно сосредоточиться на том, чтобы ее привлекли к переговорам "с США, Россией и Украиной". По ее словам, у Европы нет другого выбора, кроме как продолжать "диалог, диалог и еще раз диалог", даже если переговоры с Россией "еще" не дали результатов, сказала она.

Пирц Мусар заявила, что поднимала эти вопросы в разговоре с Урсулой фон дер Ляйен во время их встречи в Брюсселе и она "сказала, что они работают над этим".