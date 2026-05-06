В Венгрии расследуют деятельность медиаигрока, который годами был соратником Орбана, – Reuters

Венгерские правоохранители начали расследование в отношении бизнес-структур медиаменеджера Дьюлы Балаши. Его считают одним из ключевых игроков на информационном рынке страны и соратника Виктора Орбана.

Речь идет о подозрениях в возможном присвоении средств и финансовых махинациях. Об этом сообщает Reuters.

В чем подозревают Балаши?

Заявление полиции появилось после того, как сам Балаши сообщил о готовности передать свои компании и часть активов государству – в случае формирования нового правительства во главе с Петером Мадяром. Его медиаструктуры в течение более 10 лет работали над правительственными кампаниями еще во времена премьерства Виктора Орбана.

Бизнесмен подчеркнул, что его инициатива "не потому, что есть что скрывать, или потому, что мы сделали что-то незаконное или неправильное". По его словам, никаких незаконных действий он не совершал. В то же время Балаши подтвердил, что счета нескольких его компаний были заблокированы на прошлой неделе.

