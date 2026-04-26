Из страны выводят миллионы евро. Об этом лидер оппозиции Петер Мадьяр написал на своей фейсбук-странице.

Что известно о ситуации с олигархами в Венгрии, которые планируют сбежать?

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что бизнесмены из окружения действующего премьера Виктора Орбана якобы переводят значительные суммы средств в иностранные страны и готовятся к выезду из Венгрии. Среди возможных направлений он назвал Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай, США и другие государства.

По словам Мадьяра, часть связанных с властью олигархов уже покинула страну, а некоторые семьи готовятся к выезду в ближайшее время. Он также заявил о якобы подготовке побега семьи одного из приближенных к Орбану бизнесменов.

Политик призвал налоговые и правоохранительные органы заморозить активы и предотвратить выезд лиц, которых он называет причастными к коррупционным схемам. Также он обратился к силовым структурам с требованием принять меры к формированию нового правительства.

Ранее, Петер Мадьяр призвал "марионеток" Виктора Орбана добровольно уйти в отставку до 31 мая 2026 года. Среди должностных лиц, отставку которых требует новое правительство, есть президент Венгрии, председатель Курии и другие лица.

Обратите внимание! Политолог Игорь Рейтерович в комментарии для 24 Канала обратил внимание, что Виктор Орбан не отрицал свое поражение на парламентских выборах в Венгрии, поскольку, вероятно, действует по собственной стратегии. По его словам, из-за значительной разницы в голосах политик воздержался от конфликтных шагов, имея при этом определенные расчеты на перспективу.

Что планирует Орбан после поражения на парламентских выборах?

На парламентских выборах в Венгрии 12 апреля 2026 года партия "Фидес" во главе с Виктором Орбаном потерпела историческое поражение. Победу одержала оппозиционная сила "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр, получив конституционное большинство в парламенте. По итогам подсчета почти всех голосов, "Тиса" обеспечила себе 141 мандат, тогда как "Фидес" смогла получить лишь 52 места.

25 апреля Виктор Орбан объявил об отказе от от своего парламентского мандата, однако хочет остаться лидером партии "Фидес". Орбан отметил, что решение о его дальнейшем руководстве партией примет партийный съезд в июне.

Однако, в Венгрии считают, что решение пока действующего премьера относительно политического будущего было принято не просто так. Журналист Саболч Пани предположил, что Виктор Орбан может планировать переезд в США из-за политических рисков в Венгрии. Известно, что Орбан имеет тесные политические контакты с президентом США Дональдом Трампом, который ранее публично поддерживал его на выборах.