Ким Чен Ын якобы скончался от кровоизлияния в мозг: что известно о слухах

В сети появились слухи о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. В частности, утверждалось, что он якобы перенес кровоизлияние в мозг и скончался.

Об этом сообщает ВВС.

Что известно о слухах о смерти Ким Чен Ына?

Сообщение о якобы смерти Ким Чен Ына распространил в соцсети X китайский диссидент Ваньцзюнь Се, который называет себя председателем Китайской демократической партии. Он утверждал, что северокорейский лидер перенес кровоизлияние в мозг, впал в кому, а впоследствии скончался в Пекине.

Ким якобы был доставлен в китайскую больницу для неотложного лечения, а после смерти его тело тайно вернули в Пхеньян. Се также заявлял, что сестра лидера КНДР Ким Е Чжон взяла контроль над страной. Однако никаких доказательств в подтверждение этих утверждений он не привел.

Южнокорейские разведывательные службы не располагали данными, подтверждающими эти сообщения. Ранее уже появлялись ложные слухи о смерти Ким Чен Ына, в частности в 2020 году, когда он на некоторое время исчез из публичного пространства.

На фоне слухов Ким Е Чжон выступила с заявлением по поводу ситуации с Южной Кореей. Она обвинила Сеул в провокациях и заявила, что ситуация на южной границе остается нестабильной.

По ее словам, Пхеньян рассматривает возможность размещения дополнительных средств тактического поражения вблизи границы и возобновления пропагандистских трансляций через громкоговорители. В то же время Ким Е Чжон не комментировала слухи о состоянии здоровья брата.

Из-за закрытости Северной Кореи независимо проверить информацию о ее руководстве сложно. Это создает благоприятные условия для распространения неподтвержденных сообщений.

Дополнительное внимание привлекает вопрос преемственности власти. Дочь Ким Чен Ына, Ким Чу Э, все чаще появляется вместе с отцом на официальных мероприятиях, однако ее официально не объявляли преемницей. Любая внезапная смена руководства КНДР могла бы вызвать беспокойство из-за неопределенности в отношении политической стабильности страны и контроля над ее ядерным арсеналом.

Напомним, что в Северной Корее власть десятилетиями сосредоточена в руках семьи Ким, а вопрос о будущем преемнике Ким Чен Ина остается одним из самых закрытых в стране. На этом фоне особое внимание привлекает его младшая сестра Ким Е Чжон, которая занимает важное место в политической системе режима. Она регулярно выступает с официальными заявлениями, в частности по поводу отношений с Южной Кореей и США, и считается одной из самых доверенных лиц лидера КНДР.