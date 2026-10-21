Про це пише ВВС.

Що відомо про чутки щодо смерті Кім Чен Ина?

Повідомлення про нібито смерть Кім Чен Ина поширив у соцмережі X китайський дисидент Ваньцзюнь Сє, який називає себе головою Китайської демократичної партії. Він стверджував, що північнокорейський лідер переніс крововилив у мозок, впав у кому, а згодом помер у Пекіні.

Кіма нібито доправили до китайської лікарні для термінового лікування, а після смерті його тіло таємно повернули до Пхеньяна. Сє також заявляв, що сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон узяла контроль над країною. Однак жодних доказів на підтвердження цих тверджень він не навів.

Південнокорейські розвідувальні служби не мали даних, які підтверджували б ці повідомлення. Раніше вже з'являлися неправдиві чутки про смерть Кім Чен Ина, зокрема у 2020 році, коли він на певний час зник із публічного простору.

На тлі чуток Кім Йо Чжон виступила із заявою щодо ситуації з Південною Кореєю. Вона звинуватила Сеул у провокаціях і заявила, що ситуація на південному кордоні залишається нестабільною.

За її словами, Пхеньян розглядає можливість розміщення додаткових засобів тактичного ураження поблизу кордону та відновлення пропагандистських трансляцій через гучномовці. Водночас Кім Йо Чжон не коментувала чуток про стан здоров'я брата.

Через закритість Північної Кореї незалежно перевірити інформацію про її керівництво складно. Це створює сприятливі умови для поширення непідтверджених повідомлень.

Додаткову увагу привертає питання спадкоємності влади. Донька Кім Чен Ина, Кім Чу Е, дедалі частіше з'являється разом із батьком на офіційних заходах, однак її офіційно не оголошували наступницею. Будь-яка раптова зміна керівництва КНДР могла б викликати занепокоєння через невизначеність щодо політичної стабільності країни та контролю над її ядерним арсеналом.

Нагадаємо, у Північній Кореї влада десятиліттями зосереджена в руках родини Кім, а питання майбутнього наступника Кім Чен Ина залишається одним із найзакритіших у країні. На цьому тлі особливу увагу привертає його молодша сестра Кім Йо Чжон, яка посідає важливе місце в політичній системі режиму. Вона регулярно виступає з офіційними заявами, зокрема щодо відносин із Південною Кореєю та США, і вважається однією з найбільш довірених осіб лідера КНДР.