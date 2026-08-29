У Північній Кореї вся влада десятиліттями обертається навколо одного прізвища – Кім. Втім, навіть усередині цієї своєрідної монархії далеко не кожен родич верховного лідера отримує шанс себе проявити. На цьому тлі молодша сестра Кім Чен Ина – Кім Йо Чжон – виглядає майже винятком із правил.

Навколо фігури Кім Йо Чжон вже багато років точаться суперечки. Для одних експертів вона лише найбільш довірена особа, фактично речниця свого брата, для інших – одна з найвпливовіших людей режиму і потенційна учасниця майбутнього транзиту влади.

24 Канал розібрався, як Кім Йо Чжон вдалося настільки близько підібратися до центру влади КНДР, скільки реального впливу вона має сьогодні та чи може сестра диктатора одного дня сама опинитися на чолі найбільш закритої держави світу.

Становлення "принцеси Пхеньяна": як формувався вплив Кім Йо Чжон

Корейська політична монархія лишається одним з найцікавіших явищ у сучасному світі. При цьому, на відміну від багатьох інших подібних ситуацій, в родині Кімів бути близьким родичем верховного лідера – далеко не завжди виграшний лотерейний білет.

До прикладу, дядько Кім Чен Ина – Чан Сон Тхек – був страчений, його зведеного брата Кім Чен Нама вбили в аеропорту Куала-Лумпура, а старший рідний брат Кім Чен Чхоль, видно, про щось вчасно здогадався, і тому тримається якомога далі від великої політики. У цьому контексті стрімка кар'єра молодшої сестри диктатора Кім Йо Чжон виглядає майже аномалією.



Кім Йо Чжон разом з братом – лідером КНДР Кім Чен Ином / Фото – KCNA (Корейське центральне інформаційне агентство, ЦТАК)

У традиціях надзвичайної секретності, притаманної КНДР, навіть точний рік народження Кім Йо Чжон залишається предметом суперечок. Південнокорейські джерела називають 1987 рік, американське Міністерство фінансів свого часу вказувало на 1989-й.

Відомо лише, що Йо Чжон є донькою попереднього лідера Кім Чен Іра та Ко Йон Хі – тієї ж матері, що й у сьогоднішнього голови держави Кім Чен Ина. Тобто вони є рідними братом та сестрою.

Та, видно, не лише спільні батьки споріднюють цю парочку. Наприкінці 1990-х обидва разом навчалися у Швейцарії, звісно ж, під вигаданими іменами. Якраз саме ці роки закордонного навчання безліч дослідників часто називають однією з причин для їх подальшої особистої близькості.

Після повернення з навчання Кім Йо Чжон ще довго залишалася майже невидимкою. Спершу її помітили поруч із батьком наприкінці його правління, а вже після смерті Кім Чен Іра у 2011 році вона поступово перейшла до команди свого старшого брата.

В офіційних північнокорейських медіа її ім'я вперше чітко засвітилося лише у 2014 році, але дуже стрімко вона почала займатися, можливо, одними із найважливіших для новоспеченого молодого диктатора задач – пропагандою та створенням його особистого образу.

Вже у 2017 році її ввели до складу Політбюро Трудової партії як кандидатку, що теж виглядало доволі незвично. В Північній Кореї досі зберігається дуже патріархальна політична ієрархія, і для молодої жінки отримати таку високу позицію в партії не є чимось стандартним.

Трохи згодом, вже повноцінна "міжнародна прем'єра" особи Кім Йо Чжон відбулася у 2018 році на зимовій Олімпіаді у Пхьончхані. Вона стала першим представником панівної династії Кімів, хто відвідав Південну Корею після Корейської війни.



Президент Південної Кореї Мун Чже Ін тисне руку Кім Йо Чжон / Фото – KCNA

Йо Чжон усміхалася, потискала руки південнокорейським чиновникам і передала президенту Мун Чже Іну запрошення від брата відвідати Пхеньян. На тлі звичних кадрів із ракетами та військовими парадами світ раптом побачив зовсім інше обличчя північнокорейського режиму.

Втім, образ привітної "принцеси Пхеньяна" протримався недовго. Коли дипломатичне потепління з Південною Кореєю та США почало згасати, змінилася й роль самої Йо Чжон.

Поворотною точкою став провальний саміт Кім Чен Ина та Дональда Трампа у Ханої у 2019 році. Після того як сторони не змогли домовитися щодо зняття санкцій і ядерної програми КНДР, коротке дипломатичне потепління фактично завершилося. Разом із ним змінилася і публічна роль Кім Йо Чжон, коли замість усміхненої посередниці, світ побачив одного із найголовніших "яструбів" Пхеньяна.

Так молодша сестра Кім Чен Ина поступово перетворилася з людини, яка допомагала створювати образ диктатора, на одну з небагатьох людей у КНДР, здатних буквально говорити від його імені.

Власне, тут і народжується головна суперечка навколо фігури Кім Йо Чжон: вона виступає лише ретранслятором рішень свого брата чи вже сама бере участь у їх формуванні?

Друга людина в державі: скільки влади сьогодні має сестра Кім Чен Ина

Оцінити реальний вплив Кім Йо Чжон доволі складно хоча б тому, що в Північній Кореї посада людини далеко не завжди відповідає її фактичній вазі всередині системи. Формально сестра диктатора навіть не є беззаперечним "номером два" в державній ієрархії, але мало кому з північнокорейських чиновників дозволено настільки регулярно говорити про війну, ядерну зброю та відносини зі США фактично від імені всієї країни.

Найбільш наочно її сучасний вплив проявився у 2020 році. Тоді відносини з Південною Кореєю остаточно котилися назад до традиційного обміну погрозами, а Пхеньян обурювався через листівки, які перебіжчики запускали через "кордон" на Північ. Кім Йо Чжон пообіцяла, що незабаром Сеул побачить "трагічну сцену" зруйнованого міжкорейського офісу зв'язку в Кесоні. Всього за три дні після цієї заяви будівлю справді ефектно підірвали.



Міжкорейський офіс зв'язку в Кесоні де-факто виконував функцію посольства, адже між двома Кореями відсутні дипломатичні відносини / Фото – KCNA

Для зовнішнього спостерігача все виглядало доволі переконливо. Сестра диктатора погрожує щось підірвати – і воно дійсно вибухає. Втім, це ще не означає, що саме Йо Чжон самостійно ухвалила таке рішення. Дуже ймовірно, що їй від початку відвели особливу роль у системі – публічно озвучувати жорсткі рішення брата та перевіряти реакцію противників, не змушуючи самого Кім Чен Ина щоразу особисто опускатися до дипломатичних конфліктів.

При цьому її офіційна кар'єра продовжує рухатися доволі дивною траєкторією. У 2021 році Йо Чжон увійшла до Державної комісії – одного з найвищих органів КНДР, але вже у березні 2026-го вона втратила це місце під час чергової перебудови керівництва.



Втім, буквально місяцем раніше Кім Йо Чжон призначили директоркою Департаменту загальних справ ЦК Трудової партії та повернули статус кандидатки у члени Політбюро. Сам департамент при цьому був суттєво посилений, і тепер через нього проходять інформація та документи, необхідні для ухвалення ключових рішень верхівкою режиму.

Тобто Йо Чжон поступово наближається вже не лише до зовнішньої політики, а й безпосередньо до внутрішньої кухні управління Північною Кореєю. Зрештою, доступ до інформації, яка врешті лягає на стіл самого Кім Чен Ина, потенційно може бути значно важливішим за красивий офіційний титул.



Кім Йо Чжон, фактично, відповідає за всю ключову комунікацію брата із зовнішнім світом / Фото – KCNA

До того ж її голос продовжують використовувати у найчутливіших питаннях. Лише у серпні 2026 року саме Йо Чжон коментувала можливі контакти Кім Чен Ина з Дональдом Трампом, американсько-південнокорейські навчання та навіть публічно заперечувала заяви Володимира Зеленського про підготовку нових північнокорейських військ для участі у війні Росії проти України.

Зрештою, називати Кім Йо Чжон таким собі "другим правителем КНДР" поки зарано. Але й сприймати її лише як публічний голос свого брата вже важко. Так чи інакше, Йо Чжон давно перестала бути просто "сестрою Кіма" – вона стала частиною механізму, який утримує його владу. І це дедалі більше робить питання про її можливу роль наступниці Кім Чен Ина менш фантастичним, ніж воно могло здаватися ще кілька років тому.

Спадкоємиця чи регент: чи стане Кім Йо Чжон лідеркою КНДР після смерті брата

Кілька років тому саме Кім Йо Чжон регулярно називали найочевиднішою кандидаткою на позицію лідера держави у випадку раптової смерті її брата. Особливо активно ці розмови почалися у 2020 році, коли Кім Чен Ин на кілька тижнів зник із публічного простору і світові медіа вкотре почали завчасно писати "некрологи" північнокорейському диктатору.

Хоча певна логіка в таких припущеннях дійсно була. Йо Чжон належить до так званої "кровної лінії", і є фактично однією з сакральних нащадків династії Кім Ір Сена. На додачу, вона має багаторічний досвід роботи в партії, міжнародну впізнаваність і безпосередній доступ до брата. За мірками КНДР – це майже ідеальне резюме на посаду наступника.

Втім, останніми роками у цій історії з'явилася серйозна конкурентка – малолітня донька самого диктатора Кім Чжу Е. Якщо після її першої появи біля балістичної ракети у 2022 році ще можна було сперечатися, чи не використовує Кім дитину просто як красивий символ продовження династії, то у 2026 році на доньку диктатора, що підростає, звертають все більше уваги.



У КНДР активно працюють над образом доньки диктатора / Фото – KCNA

Південнокорейська розвідка вже прямо заявляє, що Чжу Е можна вважати наступницею, а її регулярна присутність на військових і державних заходах може бути частиною підготовки до майбутнього правління (так само робить інший азійський диктатор – Рамзан Кадиров, який нині усіляко виділяє свого малолітнього сина Адама).

Для Йо Чжон така стрімка та показна глорифікація племінниці буквально змішує всі карти. Династична логіка КНДР все ж передбачає передачу влади наступному поколінню, а не від брата до сестри. Дослідники прямо вказують, що поява Чжу Е значно послабила колишні припущення про Йо Чжон як основну спадкоємицю "престолу".

Однак важливим нюансом лишається часовий проміжок, коли в принципі питання наступництво стане нагальним. Сьогодні Чжу Е приблизно 13 років, вона не має формальної посади й ще багато років залежатиме від дорослих представників еліти.

Якщо Кім Чен Ин раптово помре раніше, ніж донька встигне отримати власну політичну вагу, саме його сестра може виявитися найбільш підготовленою людиною для контролю над перехідним періодом. Деякі джерела прямо називають Йо Чжон найреалістичнішою кандидаткою на випадок подібного "аварійного" сценарію.



Суб'єктність та вплив Кім Йо Чжон є унікальної для політичної системи КНДР / Фото – Yonhap

Тобто майбутнє Кім Йо Чжон може виявитися значно цікавішим за банальне сходження на престол. Вона цілком здатна стати не четвертим верховним Кімом, а людиною, яка одного дня допоможе посадити на це місце п'ятого представника династії.

У традиційних азійських монархіях роль такого собі ментора часто відкривала можливості до абсолютного контролю над прийняттям рішень.

У певному сенсі вся кар'єра Кім Йо Чжон побудована саме на цьому парадоксі. Вона ніколи не була головною людиною в кадрі, але майже завжди перебувала поруч – спершу допомагаючи брату будувати власний культ особистості, а згодом уже озвучує від його імені погрози цілим державам, фактично формуючи зовнішню політику країни.



Зрештою, Кім Йо Чжон може так ніколи й не очолити Північну Корею, однак для того, щоб залишатися однією з найвпливовіших фігур режиму, їй це, видно, і не дуже потрібно.