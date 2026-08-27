Дональд Трамп, можливо, є одним з найбільш непередбачуваних іноземних лідерів в історії. Майже ніхто не може наперед сказати, за яку країну Трамп згадає, як тільки увійде до Овального кабінету на початку робочого дня, чи яку ідею йому вкинуть люди з найближчого оточення. Але саме фокус президента Трампа визначає порядок денний світової політики й те, про що говорять іноземні медіа.

Не пощастило цього разу Південній Кореї. 16 серпня 2026 року президент Трамп несподівано наказав суттєво скоротити спільні військові навчання США із Сеулом, своїм стратегічним партнером і союзником.. Заява пролунала в найперший день військових маневрів – за декілька годин до їх старту.

Трамп поскаржився на те, що США нібито витрачають надто багато грошей на навчання, які ображають його "друга" – Кім Чен Ина. У відповідь Сеул погодився на скорочення загальної програми навчань. Подейкують, що Трамп хоче знову організувати двосторонні переговори із Кімом та спробувати досягти угоди щодо відмови КНДР від ядерної програми. Нагадаємо, під час першої каденції Трамп намагався домовитися із Кімом щодо цього, але зазнав принизливого фіаско. Нині, видно, на нас чекає друге коло.

24 Канал проаналізував нові заяви Трампа щодо Південної Кореї й те, чому очільник США знову згадав за свого "дружбана" Кім Чен Ина. У цьому нам допомогли топексперти зі світовим ім’ям, які були безпосередніми свідками "першої спроби":

Джон Болтон , радник президента США із питань національної безпеки (2018 – 2019) та посол США в ООН (2005 – 2006);

Бен Годжес, генерал-лейтенант Збройних сил США у відставці, колишній командувач військ США в Європі.

Удар по найближчому союзнику

Невідомо, чому Трамп цього разу обрав своєю "жертвою" саме Південну Корею. Інсайдери повідомляють про те, що за Сеул міг згадати хтось із найближчого оточення американського лідера та, зокрема, вказати на вартість проведення військових навчань на тлі того, що Південна Корея свого часу відмовилася підтримати війну проти Ірану (що було цілком очікувано). Тому маємо те, що маємо.

Що конкретно сказав Дональд Трамп:

Ці навчання не лише дорогі, і значну частину (як завжди!) оплачують Сполучені Штати Америки, але й посилають абсолютно недоречний і ворожий сигнал країні, яка, поки я був президентом, не погрожувала й ставилася з повагою. Я нещодавно запитав президента Південної Кореї, чи хотіли б вони приєднатися до нас у денуклеаризації Ісламської Республіки Іран, і вони сказали: "Ні, дякую".

Трамп явно почав ностальгувати за своїми "любовними листуваннями" із Кім Чен Ином у 2018 – 2019 роках. Тоді очільники США та КНДР регулярно обмінювалися особистими листами (таких загалом було 25). Трамп публічно називав це спілкування "дуже теплими" та заявляв, що вони з Кім Чен Ином "закохалися одне в одного".

Експерти, коментуючи той "броманс", зазначали, що Кім Чен Ин гарно грав на его Трампа і використовував різні лестощі для того, аби перетягнути американського президента на свій бік. Нині він, видно, робить те саме. Принаймні, Трамп вже розтанув.



Трамп в очікування схвалення від "друга" / Джерело – скриншот Truth Social

За менш ніж 24 години до заяви Трампа щодо Південної Кореї, президент США опублікував у соціальних мережах стару фотографію з Кім Чен Ином, зроблену 2019 року. Американський президент написав, що вони з Кімом – "великі друзі", попри "недружній вигляд" на фото.

Особливості тому посту додає факт, що перед цим Трамп розважався картинками себе з президентом Вашингтоном. Тобто вочевидь цю історію він ставить в один ряд з тим "історичним" нейрослопом. 17 серпня все повторилося. А потім знову… Питання щодо цього лише одне – чи є ці фото в ранньому доступі, який вже продає Truth Social.



Мемчик зі сторінки президента США / Джерело – скриншот Truth Social

Давня мрія Трампа

США почали проводити спільні тренування із Південною Кореєю після припинення вогню у Корейській війні у 1953 році. Назви програм навчань з часом змінювалися, але основні принципи відносин обох країн у сфері безпекової підтримки фактично залишалися незмінними.

Сьогодні у Південній Кореї постійно дислокуються приблизно 23 – 24 тисячі американських військових, тому проведення спільних навчань фактично є логічним кроком у рамках військової співпраці обох країн та умов Договору про взаємну оборону, який гарантує безпеку півдня ще з часів припинення вогню в регіоні.

Поки не йдеться про виведення американського контингенту з півострова, але заяви Трампа явно шкодять довгостроковим відносинам обох країн ще з часів Корейської війни. Про це прямо говорить Джон Болтон, радник президента Трампа із питань національної безпеки у 2018 – 2019 роках.

Джон Болтон ексрадник президента США із питань національної безпеки Це контрпродуктивно. Дуже важливо, щоб американські та південнокорейські солдати знали одне одного, довіряли своїм колегам і могли негайно реагувати, якщо Північна Корея розпочне бойові дії. Це девіз як американських, так і корейських військ, і всього південнокорейського Міністерства оборони. Ми бачили, що сталося в 1950 році. Вони рішуче налаштовані не допустити того, щоб це знову повторилося. Тож такі навчання є абсолютно необхідними для їх та нашої боєготовності.

Досвідчений дипломат і урядовець констатує, що Трамп завжди не розумів характер і мету спільних навчань США та Південної Кореї, тому певною мірою для того це навіть логічне рішення.

Джон Болтон ексрадник президента США із питань національної безпеки Трамп вже зупиняв ці навчання у 2018 та 2019 роках. У 2022 році їх знову відновили, і з того часу вони проводяться щороку. Трамп ніколи їх не розумів. Ми намагалися йому це пояснити. Це як тренування в бейсболі. Якщо ви хочете, щоб ваша бейсбольна команда провела хороший сезон, вам потрібно тренуватися заздалегідь. Ось що таке ці спільні навчання, але ми так і не змогли йому це зрозуміло пояснити.

Особливий зв'язок Трампа та Кіма: він з нами в одній кімнаті?

Джон Болтон, який безпосередньо працював у Білому домі під час організації самітів "США – Північна Корея" у 2018 – 2019 роках, зазначив, що Трамп вважає себе другом Кім Чен Ина. Саме тому він впевнений, що може домовитися із північнокорейським диктатором і обмежити загрозу з боку ядерної програми країни.

Джон Болтон ексрадник президента США із питань національної безпеки Він сказав, що після їхньої першої зустрічі в Сінгапурі навесні 2018 року вони закохалися одне в одного. Можливо, він так вважає, але Кім Чен Ин так не думає. Я в цьому цілком впевнений, але саме це його мотивує. Був цей обмін листами, які явно були написані у стилі комуністичного бюро 1950-х чи 1960-х років, але він вважав їх чудовими.

Видно, така сама логіка народилась в голові Трампа щодо війни в Україні, тої самої, яку він багато разів обіцяв закінчити за "24 години", оскільки нібито мав аналогічний броманс з Володимиром Путіним. Що з того вийшло – відомо.

Бен Годжес, генерал-лейтенант Збройних сил США у відставці, не вірить в особливі відносини Трампа із Кімом. За словами американського генерала, КНДР нічого доброго не зробила для інтересів США.

Бен Годжес генерал-лейтенант Збройних сил США у відставці Майже ніхто не вірить, що президент має особливі стосунки з Кім Чен Ином. Він це каже так, ніби може впливати на те, що робить Кім Чен Ин. Кім Чен Ин не робить нічого доброго для Сполучених Штатів. Тому я не розумію, чому президент говорить про те, що він приязний, він шанобливий. Кім Чен Ин запускає ракети над Японією, Кім Чен Ин надає Росії допомогу у війні проти України. Тому важко це по-справжньому зрозуміти.

"Перемога" за "перемогою"

Факт залишається фактом – навіть нібито особливі стосунки обох лідерів не допомогли досягти будь-яких результатів в обмеженні ядерної програми КНДР.

Можливо, на думку Трампа, відсутність нових погроз ядеркою в бік США вже є якимось прогресом. На тлі провалів США на Близькому Сході, Трамп хоче знайти нову справу, яку зможе довести до успішного кінця та представити виборцям напередодні листопадових виборів до конгресу.

Мабуть, тому Трамп знову згадав про свого "друга" Кім Чен Ина. Бувши у відчаї через програш у війні проти Ірану (та неможливості досягнути прогресу щодо припинення російської агресії проти України), Трамп легко може доручити своїй команді "зіграти у північнокорейську авантюру" та організувати ще один великий саміт із Кімом, який знову, ймовірно, не призведе до будь-яких проривів, особливо на тлі того, що ядерна зброя виявляється сильним аргументом на тлі краху міжнародного правопорядку. Та, власне, єдиною причиною, чому кровожерну диктатуру Кімів ще не розвалили "томагавками", хоча та давно перейшла всі "червоні лінії".

Яким би не був особливий зв'язок Трампа із Кімом, КНДР продовжує активно підтримувати російську агресію проти України. За даними ГУР, Кім перекинув на Росію 8 500 північнокорейців, які здатні запускати дрони безпосередньо по Україні. Вже у вересні Путін зустрінеться із Кімом та може попросити його про ще 50 000 (!) північнокорейських солдатів. А все для того, аби уникнути повномасштабної мобілізації, яка явно не сподобається бізнес-елітам в Росії та не подобається "простим росіянам". РФ активно використовує північнокорейські ракети для обстрілів цивільної інфраструктури України, але президент Трамп про це не згадує у соціальних мережах.

Стримування Китаю під загрозою

Війна США проти Ірану також вплинула й на рівень стримування Китаю. Як відомо, американський авіаносець USS George Washington залишає західну частину Тихого океану та прямує на Близький Схід. Відтепер в Азійсько-Тихоокеанському регіоні не залишиться жодної американської авіаносної групи.

Рішення про ротацію ухвалили на тлі логістичних і безпекових проблем багатостраждального "Лінкольна". Конгресмен Майк Левін заявляв про те, що на USS Abraham Lincoln проблеми зі справністю туалетів, немає гарячої води, а раціон іноді обмежується половиною чашки рису та двома тортильями.

Інсайдери повідомляють про те, що це дуже розчарувало союзників США в Індо-Тихоокеанському регіоні, адже тепер не буде кому стримувати Китай.

До речі, стримування Китаю взагалі-то було визначено Адміністрацією Трампа першочерговою зовнішньополітичною ціллю США. Елбридж Колбі, заступник очільника Пентагону, сприяв тому, аби це було чітко зафіксовано у Стратегії національної безпеки США 2025 року. Разом з тим, тепер слова адміністрації Трампа розходяться із реальністю (яка дивина!), адже США не здатні одночасно вести бойові дії проти Ірану та ефективно стримувати Китай в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Американський генерал Годжес визнає, що Іран зміг уразити велику кількість баз США на Близькому Сході, які якраз відігравали велику логістичну роль у підтримці американського контингенту як на суші, так і на морі.

Бен Годжес генерал-лейтенант Збройних сил США у відставці Іранці змогли уразити багато наших баз на Близькому Сході. І саме ці бази забезпечували логістику для кораблів. Тож тепер їм доводиться поповнювати запаси з більш віддалених місць, як-от Дієго-Гарсія. Іранці атакують американську логістику, так само як Україна атакує російську логістику. І ви можете бачити, як це впливає на операції. Цей корабель так довго перебував у морі, що тепер потребує серйозного обслуговування, а екіпаж – відпочинку й ротації. Це свідчить про те, що адміністрація Трампа не готувалася до тривалої війни.

Отже, президент США Дональд Трамп, який явно зазнав фіаско в Ірані, адже не може вийти з війни переможцем, шукає нові "великі справи, які зміг би представити як великий успіх напередодні виборів до конгресу. Ось чому Трамп знову згадав за свого "давнього друга" Кім Чен Ина, який колись підкупив його лестощами та підлабузництвом.

Може, йому хтось скаже?

Поки невідомо, чи команда Трампа підтримає рішення президента провести такий саміт із Кімом найближчим часом, ця ідея може й не покидати голову американського президента.

Разом з тим, скорочення навчальних програм США та Південної Кореї, явно грає на руку КНДР, Китаю та Росії, адже демонструє неспроможність США виконувати свої зобов'язання перед союзниками, що точно викличе розчарування серед найближчих партнерів.

Як-от, наприклад, було з державами Перської затоки, які завжди вважали наявність американських баз на своїй землі певною гарантією безпеки, але після початку війни США проти Ірану зрозуміли, що це не завжди так. Американська адміністрація, яка не готувалася до тривалого конфлікту проти Ірану, не була спроможна повністю захистити своїх союзників, зокрема від дешевих іранських дронів.

Сподіваємося, що навіть у разі зустрічі Трампа та Кіма, американська адміністрація точно згадає про активну підтримку війни РФ проти України з боку КНДР. Йдеться не лише про військову допомогу, а й про пряму участь північнокорейських військ у війні проти України.

Проукраїнська фракція у Білому домі, як-от державний секретар США Марко Рубіо, може вплинути на хід думок Трампа і стати тими "пташками", які "наспівають на вухо" американському лідеру про те, що Кім не є таким добрим і ласкавим другом США, яким хоче себе продемонструвати, а з посиленням співпраці КНДР та Росії потрібно щось робити.

У листопаді 2024 року президент Джо Байден у відповідь на вступ КНДР у війну проти України дозволив Києву бити по Росії далекобійними системами ATACMS. Адміністрація Трампа може зробити дещо інше, наприклад, поговорити з кавалером Ордена Свободи Ілоном Маском, аби він дозволив використання супутникового зв'язку Starlink на далекобійних безпілотниках для ударів углиб території Росії на відстань до 200 кілометрів, зокрема проти російських балістичних систем.

Ба більше, досі залишається невідомим те, чи ми зможемо самостійно виготовляти ракети до систем ППО Patriot. Білий дім міг би принаймні дозволити розширити виробничі лінії на території ЄС, аби Київ вчасно отримав необхідні перехоплювачі напередодні чергової критичної зими для України. Але наразі це лише просто слова. Бо президентом наймогутнішою держави світу є Дональд Трамп. І він шукає схвалення від "поганих хлопців", а на "хороших" йому начхати.