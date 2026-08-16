Відповідний допис із суперечливими "світлинами" очільник Білого дому опублікував у своїй соціальній мережі Truth Social.
Які фото виклав у мережу Трамп?
Нинішній американський лідер поділився згенерованими зображеннями. На одному з них Дональд Трамп та Джордж Вашингтон їдуть верхи на конях на тлі Білого дому.
Інша "світлина" відтворює сцену, на якій вищезгадані постаті сидять за столом і паралельно роблять позначки перами на географічній карті.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Трамп поширив псевдосвітлину з Вашингтоном / Зображення з його сторінки
Слід наголосити, що ці кадри, вочевидь, були створені завдяки технологіям штучного інтелекту.
Окрім цих псевдофото, були й дещо інші. Чорно-біла світлина зображає Трампа в бейсболці з написом "Трамп 2028" і підписом нижче "Ми йдемо до перемоги".
Трамп опублікував супереливе фото / Зображення з його сторінки
Зауважимо, очільник Білого дому натякав на можливість балотування на третій президентський термін, що, однак, суперечить американській Конституції.
До серії світлин потрапила ще одна – уже цілком реальна. На ній Дональд Трамп стоїть поруч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.
Попри понурі вирази на цій конкретній фотографії, на багатьох знімках з ним ми усміхаємося, Кім Чен Ин і я чудово ладнаємо,
– написав президент США.
Дональд Трамп та Кім Чен Ин / Фото зі сторінки Трампа
Нагадаємо, про Кім Чен Ина нещодавно згадував і російський диктатор Володимир Путін. У своєму зверненні до північнокорейського лідера він заявив про вихід відносин між Росією та Північною Кореєю на "безпрецедентний" рівень стратегічного партнерства. За його словами, Москва і Пхеньян узгоджують позиції у сфері регіональної безпеки та розширюють співпрацю за різними напрямами.
Натомість відомо, що Кім Чен Ин надає Путіну безпосередню підтримку зброєю та власними солдатами, які воюють проти України.