Про це пише Reuters з посиланням на привітання Путіна лідеру КНДР Кім Чен Ину з нагоди Дня визволення Кореї від японського колоніального панування.

Яке послання передав Путін для Кім Чен Ина?

Російський лідер стверджує, що Москва та Пхеньян активно взаємодіють у різних сферах і координують зусилля задля регіональної безпеки та стабільності. Путін також заявив про намір продовжувати спільну роботу щодо двосторонніх і міжнародних питань.

Він висловив сподівання, що співпраця двох країн сприятиме встановленню, як він висловився, "більш справедливого та демократичного світового порядку". За словами очільника Кремля, нинішнє партнерство Росії і КНДР ґрунтується на історичних зв'язках та "бойовій дружбі", яка сформувалася ще під час Другої світової війни.

На тлі заяв Путіна Кім Чен Ин 15 серпня відвідав Вежу визволення у Пхеньяні, де вшанував радянських військових, які брали участь у бойових діях проти Японії. Північнокорейський лідер поклав вінок із написом про пам'ять подвигу радянських воїнів. У Пхеньяні наголошують, що історична "бойова дружба" двох країн стала основою для нинішнього зближення.

Нагадаємо, Росія та КНДР поглиблюють військову співпрацю. Пхеньян постачає Москві зброю та відправляє військових, які набувають досвіду сучасної війни в Україні. Водночас з'явилися повідомлення про будівництво у Воронезькій області великого хабу для північнокорейських військових.

Експерт Іван Ус вважає, що Москва може допомагати Пхеньяну не лише у війні проти України, а й у підготовці до можливого конфлікту на Корейському півострові. Це створює додаткові ризики для Південної Кореї та Японії. За його оцінкою, союз Росії та КНДР може розвиватися у два етапи: спочатку Північна Корея допомагає Росії у війні проти України, а згодом Москва може підтримати Пхеньян у потенційному конфлікті з Південною Кореєю.