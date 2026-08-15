Об этом сообщает Reuters со ссылкой на поздравление Путина лидеру КНДР Ким Чен Ину по случаю Дня освобождения Кореи от японского колониального господства.

Какое послание передал Путин Ким Чен Ину?

Российский лидер утверждает, что Москва и Пхеньян активно взаимодействуют в различных сферах и координируют усилия в интересах региональной безопасности и стабильности. Путин также заявил о намерении продолжать совместную работу по двусторонним и международным вопросам.

Он выразил надежду, что сотрудничество двух стран будет способствовать установлению, как он выразился, "более справедливого и демократического мирового порядка". По словам главы Кремля, нынешнее партнерство России и КНДР основано на исторических связях и "боевой дружбе", сформировавшейся еще во время Второй мировой войны.

На фоне заявлений Путина Ким Чен Ын 15 августа посетил Башню освобождения в Пхеньяне, где почтил память советских военных, участвовавших в боевых действиях против Японии. Северокорейский лидер возложил венок с надписью в память о подвиге советских воинов. В Пхеньяне подчеркивают, что историческая "боевая дружба" двух стран стала основой для нынешнего сближения.

Напомним, Россия и КНДР углубляют военное сотрудничество. Пхеньян поставляет Москве оружие и отправляет военных, которые приобретают опыт ведения современной войны в Украине. В то же время появились сообщения о строительстве в Воронежской области большого хаба для северокорейских военных.

Эксперт Иван Ус считает, что Москва может помогать Пхеньяну не только в войне против Украины, но и в подготовке к возможному конфликту на Корейском полуострове. Это создает дополнительные риски для Южной Кореи и Японии. По его оценке, союз России и КНДР может развиваться в два этапа: сначала Северная Корея помогает России в войне против Украины, а впоследствии Москва может поддержать Пхеньян в потенциальном конфликте с Южной Кореей.