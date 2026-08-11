Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире 24 Канала объяснил, почему такое сотрудничество может быть рассчитано далеко не только на войну против Украины. Укрепление КНДР при помощи России создает прямые риски для Южной Кореи и Японии, однако Сеул пока остается очень осторожным в вопросе военной поддержки Киева.

Что Россия может дать КНДР взамен?

Северная Корея уже помогает России боеприпасами, ракетами и личным составом, а взамен получает возможность испытывать собственные системы и обучать военных в реальных боевых условиях. Южнокорейская разведка, по словам Уса, допускала гораздо более опасный сценарий: Москва может впоследствии отблагодарить Пхеньян поддержкой в возможном конфликте на Корейском полуострове.

Этот альянс фактически можно рассматривать в два этапа. Первый – Северная Корея помогает России в войне против Украины. Второй – Россия помогает Северной Корее в войне против Южной Кореи,

– пояснил Ус.

Риски такого сближения касаются и Японии. КНДР уже запускала ракеты над ее территорией, а точность северокорейских систем остается проблематичной. При неблагоприятном развитии событий погрешность в траектории может представлять опасность уже непосредственно для японских населенных пунктов.

Северная Корея явно планирует контролировать весь полуостров и очень любит запускать ракеты через Японию. Если точность этих боеприпасов невысока, в какой-то момент такая ракета может упасть уже на территории Японии,

– отметил эксперт.

Москва и Пхеньян таким образом накапливают не только вооружение, но и опыт совместного военного взаимодействия. Для соседей КНДР это означает, что последствия российско-северокорейского союза могут проявиться далеко за пределами украинского фронта.

Южная Корея до сих пор колеблется

Несмотря на эти риски, Южная Корея пока ограничивает помощь Украине нелетальными средствами. После появления военных КНДР в боях уже звучали заявления о возможном пересмотре такого подхода, однако до масштабных поставок оружия дело не дошло. Не исключено, что непубличные контакты могут быть более активными, чем официальные заявления Сеула.

Если ваше законодательство может способствовать вашему поражению в войне, это законодательство следует изменить. Россию нужно останавливать на дальних подступах, а Украина для этого – очень хороший дальний подступ,

– подчеркнул Ус.

Сдержанность Сеула связана и с внутренней политикой. Нынешняя власть больше настроена на нормализацию отношений с Пхеньяном и не стремится к открытой конфронтации, тогда как предыдущее руководство гораздо жестче высказывалось о подготовке КНДР к возможной войне и ее договоренностях с Москвой.

Южная Корея как раз больше всего заинтересована в том, чтобы максимально помочь Украине, чтобы не дать Северной Корее, которая сейчас приобретает боевой опыт, впоследствии вместе с Россией начать войну против нее,

– пояснил эксперт.

Южнокорейская армия не имеет опыта большой войны с 1953 года, тогда как военные КНДР сейчас получают его в Украине. По оценке Уса, если Россию и Северную Корею не остановить на украинском направлении, в будущем Сеул может столкнуться уже с гораздо более сильным и подготовленным противником.

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