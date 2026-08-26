Про це йдеться на сайті Офісу Президента.

Що відомо про нагородження Маска?

Президент Зеленський підписав указ №835/2026, яким нагородив Ілона Маска орденом Свободи.

Зазначається, що його відзначили "за визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки".

Нагородити орденом Свободи МАСКА Ілона – підприємця, інженера, керівника компаній "СпейсЕкс" та "Тесла", Сполучені Штати Америки,

– йдеться в указі.

До слова, у Києві відбулась шоста церемонія нагородження відзнакою "Національна легенда України". Президент вручив її 18 видатним українцям та іноземцям, серед яких американський актор і режисер Шон Пенн.

Нагадаємо, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв припускає, що ексміністр оборони Михайло Федоров може поїхати до США насамперед, щоб налагодити своє партнерство з Маском. У мережі ширились чутки про збереження його тісного контакту з американським підприємцем навіть після звільнення.