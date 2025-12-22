"Самый кровавый год": в Саудовской Аравии казнили рекордное количество людей

Второй год подряд в Саудовской Аравии фиксируют рекордное количество казненных. В этом году по меньшей мере 347 человек получили смертные приговоры.

Об этом сообщила британская правозащитная организация Reprieve, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

Сколько людей получило смертные приговоры?

По данным правозащитной организации, которая отслеживает казни в королевстве и защищает права осужденных, 2025 год стал самым "кровавым" со времени начала мониторинга. В этом году по меньшей мере 347 человек получили смертные приговоры. Среди казненных – двое граждан Пакистана, которые осуждены за наркотики. А также журналист, двое несовершеннолетних людей и пятеро женщин.

По данным организации, большая часть получила смертный приговор за преступления, связанные с наркотиками, которые не привели смертей, что, по мнению ООН, является "несовместимым с международными нормами и стандартами". Более половины составляли иностранцы, которых осудили в рамках борьбы с наркотиками.

В то же время Саудовская Аравия пока не прокомментировала резкое увеличение количества казней. А руководитель направления Reprieve по вопросам смертной казни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Джид Басюни отмечает, что такие действия власти являются "полной безнаказанностью" и отметила, что система уголовного правосудия широко применяет пытки и принудительные признания. По ее словам, это "жестокие и произвольные репрессии", которые затрагивают как невинных людей, так и тех, кто находится вне основных социальных групп общества.

Что известно о некоторых казненных?

По данным организации, с момента отмены неофициального моратория на смертную казнь в конце 2022 года количество казней за наркотики резко возросло. За 2025 год около 96 казней из 347 связаны исключительно с гашишем.

Так, 16 декабря, казнили молодого египетского рыбака Иссама аль-Шазли, которого арестовали еще в 2021 году в территориальных водах Саудовской Аравии. Он заявил, что его заставили заниматься контрабандой наркотиков.

Родственники, приговоренных к смертной казни по обвинению в наркоторговле, рассказали что живут в постоянном страхе из-за высокой вероятности казни.

Также известно, что в этом году казнили двух саудовских граждан, которые на момент ареста были несовершеннолетними. В 2011 и 2012 годах они протестовали против обращения правительства с шиитским меньшинством и участвовали в похоронах людей, убитых силами безопасности. Им предъявили обвинения в терроризме.

Также ООН осудила казнь журналиста Турки аль-Джассера в июне этого года. Известно, что мужчину арестовали в 2018 году и обвинили в терроризме и государственной измене на основании статей, которые он якобы написал.

Смертная казнь в отношении журналистов является жестоким посягательством на свободу выражения мнений и свободу прессы,

– заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

В то же время организация "Репортеры без границ" отметила, что аль-Джассер стал первым журналистом, которого казнили в Саудовской Аравии при правлении Мухаммеда бин Салмана, хотя ранее, в 2018 году саудовские агенты убили журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

В каких странах до сих пор есть смертная казнь?