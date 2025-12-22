Про це повідомила британська правозахисна організація Reprieve, пише 24 Канал із посиланням на BBC.

Скільки людей отримало смертні вироки?

За даними правозахисної організації, яка відстежує страти в королівстві та захищає права засуджених, 2025 рік став "найкривавішим" з часу початку моніторингу. Цьогоріч щонайменше 347 людей отримали смертні вироки. Серед страчених – двоє громадян Пакистану, які засуджені за наркотики. А також журналіст, двоє неповнолітніх людей та п'ятеро жінок.

За даними організації, більша частина отримала смертний вирок за злочини, пов'язані із наркотиками, які не призвели смертей, що, на думку ООН, є "несумісним із міжнародними нормами та стандартами". Понад половину становили іноземці, яких засудили в межах боротьби із наркотиками.

Водночас Саудівська Аравія наразі не прокоментувала різке збільшення кількості страт. А керівниця напряму Reprieve з питань смертної кари в країнах Близького Сходу та Північної Африки Джид Басюні зазначає, що такі дії влади є "повною безкарністю" та наголосила, що система кримінального правосуддя широко застосовує тортури й примусові зізнання. За її словами, це "жорстокі та довільні репресії", які зачіпають як невинних людей, так і тих, хто перебуває поза основними соціальними групами суспільства.

Що відомо про деяких страчених?

За даними організації, з моменту скасування неофіційного мораторію на смертну кару наприкінці 2022 року кількість страт через наркотики різко зросла. За 2025 рік близько 96 страт із 347 пов'язані виключно із гашишем.

Так, 16 грудня, стратили молодого єгипетського рибалку Іссама аль-Шазлі, якого заарештували ще у 2021 році в територіальних водах Саудівської Аравії. Він заявив, що його змусили займатись контрабандою наркотиків.

Родичі, засуджених до смертної кари за звинуваченням у наркоторгівлі, розповіли що живуть у постійному страху через високу ймовірність страти.

Також відомо, що цього року стратили двох саудівських громадян, які на момент арешту були неповнолітніми. У 2011 і 2012 роках вони протестували проти поводження уряду з шиїтською меншиною та брали участь у похоронах людей, убитих силами безпеки. Їм висунули звинувачення у тероризмі.

Також ООН засудила страту журналіста Туркі аль-Джассера в червні цього року. Відомо, що чоловіка заарештували у 2018 році та звинуватили в тероризмі й державній зраді на підставі статей, які він нібито написав.

Смертна кара щодо журналістів є жорстоким посяганням на свободу вираження поглядів і свободу преси,

– заявила генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле.

Водночас організація "Репортери без кордонів" зазначила, що аль-Джассер став першим журналістом, якого стратили у Саудівській Аравії за правління Мухаммеда бін Салмана, хоча раніше, у 2018 році саудівські агенти вбили журналіста Джамаля Хашоггі в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі.

