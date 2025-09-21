Несколько дней назад над востоком Польши прозвучали сирены воздушной тревоги и рев истребителей НАТО из-за вторжения российских дронов. Этот инцидент поставил под сомнение готовность НАТО быстро реагировать на новые растущие угрозы со стороны России.

Как НАТО может противодействовать российским дронам?

Если это, как считают в Польше, было преднамеренным тестом обороны НАТО, то для России он оказался чрезвычайно дешевым экспериментом.

Дроны "Гербера", изготовлены из фанеры и пенопласта, которые часто используют как приманки, стоят около 10 тысяч долларов каждый. В то же время для перехвата этих БпЛА военные подняли многомиллионные истребители F-16 и F-35.

По словам авторов материала, такая демонстрация силы была эффективной, однако, вероятно, стоила Альянсу десятки тысяч долларов на топливо и обслуживание.

Асимметрия расходов не работает,

– сказал Роберт Толласт, исследователь лондонского аналитического центра по вопросам обороны (RUSI).

Он отметил, что НАТО способно противодействовать масштабным атакам дронов. Например, самолеты Альянса были эффективными во время отражения массированной атаки иранских ракет и дронов на Израиль в прошлом апреле. Однако Толласт считает, что стоимость такой обороны, по оценкам Израиля, превысила миллиард долларов, и этот подход является неустойчивым.

Фундаментальная проблема заключается в том, что до войны в Украине многие западные оборонные технологии просто не учитывали эту асимметричную угрозу дронов,

– объяснил он.

В то же время в секторе военных технологий существует консенсус, что многие учитывали эту угрозу, но многочисленные министерства обороны НАТО слишком медленно адаптируются к ней.

Йоханнес Пинл, генеральный директор британской компании MARSS, заявил, что технология для этого существует. Он добавил, что, вероятно, значительную часть польской границы уже можно было бы закрыть "стеной от дронов" – многоуровневой сетью обнаружения и перехвата беспилотников, которую активно продвигают страны Балтии и поддерживают представители Европейского Союза.

Пинл отметил, что проблема заключается в том, что системы закупок НАТО до сих пор остаются на уровне 80-х годов.

В частности он привел пример перехватчика MARSS с искусственным интеллектом, который является "по сути ножом, разрезающим на скорости дрон".

Сейчас они только пишут технические характеристики для этого. Мы используем его уже сейчас, мы работаем с ним годами. В Европе мы все еще не имеем технических характеристик для него,

– подчеркнул специалист.

В CNN отметили, что даже если Европе удастся ускорить внедрение более экспериментальных технологий низшего уровня, проблема масштабов останется.

Бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в комментарии для 24 Канала сообщил, что в случае повторного нарушения воздушного пространства Польши реагировать следует не только сбиванием БпЛА, но и нанесением контрударов по объектам, из которых эти дроны запускают.

Россия неоднократно нарушала воздушное пространство НАТО