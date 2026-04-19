После "урегулирования определенных вопросов": Лукашенко высказался о вероятной встрече с Трампом

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом и заключить "большую сделку". Он добавил, что также обсудит "определенные вопросы".

По словам белорусского диктатора, соглашение обсуждается с самого начала переговоров между Минском и Вашингтоном. Об этом сообщил Лукашенко в интервью для БЕЛТА.

Что известно о заявлении Лукашенко?

Диктатор отметил, что между США и Беларусью до сих пор остались некоторые нерешенные вопросы, которые затормаживают подписание "большого соглашения".

Он добавил, что американцы и европейцы должны понять, что санкции не дают никакого результата. По слова Лукашенко, Беларусь якобы приспособилась к ним, поэтому "это все мелочи".

У нас есть гораздо больше вопросов, которые нужно урегулировать. И это тема большого соглашения. Как только мы подготовим его на низшем уровне, мы готовы встретиться с Дональдом Трампом и подписать это соглашение,

– заявил Лукашенко.

Он отметил, что соглашение должно учитывать интересы обеих сторон, и добавил, что готов к встрече после ее надлежащей подготовки.

Самопровозглашенный президент подчеркнул, что встреча с Трампом не является самоцелью. Он сказал, что хочет пожать руку Трампу и встретиться с глазу на глаз, однако это сейчас не главное для страны.

