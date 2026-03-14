Кажется, что США ближе к Путину, – премьер Бельгии призывает ЕС к "сделке" с Россией

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер считает, что ЕС не сможет заставить Россию отступить в войне военным или экономическим путем. Более того, США, по его мнению, более благосклонны к Москве чем к Украине.

Поэтому бельгийский политик призвал предоставить ЕС мандат на прямые переговоры с российской стороной. Об этом сообщает L'Echo.

Какое предложение выдвинула Бельгия?

По его мнению, США "не полностью стоят на стороне Киева", и иногда, мол, кажется, что они ближе к Владимиру Путину. Он считает, что без абсолютной поддержки США Европа не сможет противостоять России.

По его словам, экономически "задушить" Москву или эффективно вооружить Украину для победы не удастся. В интервью бельгийской газете Барт Де Вевер отметил, что нынешняя политика Вашингтона является неоднозначной.

Поскольку мы не можем угрожать Путину, посылая оружие Украине, и не можем экономически задушить его без поддержки Соединенных Штатов, остается только один метод: заключить соглашение,

– сказал он.

Кроме вышеупомянутого, бельгийский премьер подчеркнул, что если Евросоюз не будет иметь собственного мандата на переговоры, то американская сторона скорее всего навяжет соглашение, которое в конце концов будет "плохим для Европы".

"Без мандата на поездку в Москву мы не сядем за стол переговоров, где американцы будут оказывать давление на Украину, чтобы она приняла соглашение. И я уже сейчас могу сказать, что это будет плохая сделка для нас", – добавил политик.

Почему Бельгия занимает сдержанную позицию?