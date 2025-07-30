Дональд Трамп встретился с Урсулой фон дер Ляйен 27 июля и заявил о новом соглашении между США и Евросоюзом. В частности европейцы будут покупать энергоносители у американцев на сумму 750 миллиардов долларов и инвестируют 600 миллиардов долларов в экономику Соединенных Штатов.

Премьер Венгрии раскритиковал это соглашение, отметив, что президент США "съел на завтрак" Урсулу фон дер Ляйен, заставив подписать торговое соглашение. Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу о деталях соглашения между Вашингтоном и Брюсселем.

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Кто больше выиграл от экономического соглашения между США и ЕС?

Буряченко отметил, что совершенно очевидно, что Виктор Орбан будет манипулировать темой этого соглашения и подпитывать правые и ультраправые настроения внутри Европейского Союза, постоянно критикуя то, что происходит. Речь идет о перенастройке взаимоотношений между Европой и США под политику Дональда Трампа.

Игнорируются все принципы ведения свободной торговли, ВТО. Трамп, как и обещал, переходит на двусторонний протекционизм как в отношении своих друзей и врагов, так и даже групп стран таких как Европейский Союз,

– подчеркнул он.

Трудно определить, по словам политолога, является ли это экономическое соглашение однозначно хорошим или однозначно плохим. Потому что президент США был настроен очень решительно ввести с 1 августа 30% пошлины на весь экспорт, который идет в Соединенные Штаты из Европы.

Обратите внимание! Виктор Орбан, комментируя соглашение между США и ЕС, отметил, что Дональд Трамп якобы "съел на завтрак" Урсулу фон дер Ляйен, главу Еврокомиссии, заставив ее согласиться на условия соглашения. Орбан считает, что так произошло, потому что Трамп является тяжеловесом в переговорах, тогда как президент Еврокомиссии выступает в "легком весе".

Это могло стать сокрушительным ударом по экономике Европейского Союза, ведь он гораздо больше продавал США, чем они продавали ЕС.

Теперь перед Европой встанет серьезная угроза кризиса конкурентоспособности. Трудно понять, какие страны, кроме США, смогут покупать дорогие европейские товары,

– пояснил исполнительный директор Международной ассоциации малых общин.

С другой стороны Европа, по его мнению, закрыла свои базовые потребности в энергетической стабильности со стороны США, дав обещание на долгосрочные контракты закупок сжиженного газа и нефти. Это значительно уменьшит зависимость европейских стран от экспорта из России. Что является большим плюсом для Украины, потому что влияние России будет в Европе уменьшаться.

Также Европа будет покупать оружие у США – не только для Украины, но прежде всего для себя, ведь собственный ВПК они даже за год не смогут масштабировать. Также очевидно, что США не имеет промышленных возможностей, чтобы продать Европе столько энергетических ресурсов, сколько они заложили в этом соглашении,

– отметил Алексей Буряченко.

Поэтому Трамп, как предположил политолог, снова частично раздул цифры как по вопросу энергетики, так и вооружения. Соответственно это соглашение выглядит сильнее для США, однако и для Европы оно не является слабым. По целым группам товаров есть нулевые пошлины, а 15% общих пошлин, это не 30%, как обещал Трамп.

Напомним, что соглашение между США и Евросоюзом следует заключить до 1 августа, ведь потом возможны 30-процентные тарифы на европейский импорт. Однако стороны могут остановиться на 15% тарифов, как это есть сейчас.

С апреля 2025-го США взимают дополнительные 10-процентные тарифы на экспорт из ЕС, которые добавлены к уже имеющимся пошлинам, что в среднем составляли 4,8%. В этом случае пошлины на автомобили, которые сейчас составляют 27,5%, снизятся до 15%.