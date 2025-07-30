Дональд Трамп заявил, что между США и Европой удалось достичь торгового соглашения. Согласно договоренностям, на большинство товаров из ЕС уменьшится пошлина, кроме этого Евросоюз будет покупать энергоносители из Америки.

Стоит понимать, что сейчас говорится о рамочном соглашении. Об этом 24 Каналу рассказал историк, дипломат и бывший народный депутат Роман Бессмертный, отметив, что его надо анализировать по каждой торговой единице.

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Какие "подводные камни" имеет соглашение

Если говорим об автомобилях, самолетостроении, фармацевтике – все это выгодные для ЕС позиции в соглашении. Однако так трудно сказать об аграрном секторе или металлургическом.

Стоит вспомнить о военно-промышленном комплексе. Например, во Франции он достаточно серьезный. Там помнят, как США уже не выполнили своих обязательств по подводным лодкам. Поэтому Эммануэль Макрон часто повторяет, что американцы не могут обеспечить всех оружием. Дональд Трамп высказывает противоположное мнение.

Надо понимать, что Урсула фон дер Ляйен прошла по лезвию ножа этого соглашения. На самом деле в ней есть очень много компенсаторов, потому что можно говорить о Швеции, которой якобы ничего не досталось, но все знают, что Швеция – один из лидеров экспорта микросхем в США,

– подчеркнул дипломат.

В этой ситуации очень важно, чтобы европейские внутренние компенсаторы удалось отрегулировать. Говорится о том, кто из стран получил преимущества, а кто минусы. Сразу после заключения соглашения послы ЕС начали над этим работать.

"Это соглашение – это перебалансировка. Никаких уникальных решений и шагов. Америка действительно дополучит определенные средства, но не 2 триллиона, как об этом пишут. Говорится о погашении долга примерно на 750 – 800 миллиардов. Не более", – отметил Роман Бессмертный.

Если законодательство США не изменится, то никаких инвестиций в таких суммах не будет. Более того, если сохранится такая же политика в отношении энергетического сектора, то закупок на 600 миллиардов также не будет. Ведь, например, французское или канадское топливо для атомных станций дешевле, чем американское.

Руководство ЕС не будет заставлять лидеров стран покупать у США. Говорится о рыночной, а не административной экономике, поэтому американцам надо постараться, чтобы к ним пришли инвестиции от европейцев,

– подытожил дипломат.

К тому же могут быть проблемы в сфере здравоохранения. Ведь это сфера в США имеет много несовершенств в отличие от Европы.

Заметим, во Франции соглашение между ЕС и США назвали "черным днем" для Европы. Так же отреагировали в Германии. Канцлер Фридрих Мерц предупредил о значительных убытках из-за новых тарифов.