Из нового варианта соглашения о полезных ископаемых намеренно исключили пункт об АЭС, – СМИ

Соединенные Штаты предложили Украине новый вариант соглашения о полезных ископаемых. Этот документ содержит больше требований, чем предыдущий.

Однако в нем нет пункта о контроле США над украинскими АЭС. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg и Financial Times.

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Что известно о новом варианте соглашения о полезных ископаемых

По данным СМИ, новый вариант соглашения о полезных ископаемых касается не только редкоземельных металлов, а всех минеральных ресурсов Украины, включая нефть и газ. Кроме этого, в нем упоминается и инфраструктура, связанная с эксплуатацией природных ресурсов: дорог, железных дорог, трубопроводов, портов и перерабатывающих заводов.

Отметим, что средства от разработки ископаемых должны сразу конвертировать в иностранную валюту и направить за границу. Согласно проекту соглашения, в случае задержек Украина должна будет компенсировать их.

Роялти от фонда США должны получать первыми с надбавкой в 4%. Кроме этого, они будут сохранять приоритетные права на инфраструктурные проекты и право вето на продажу ресурсов третьим сторонам.

В Вашингтоне также требуют, чтобы Украина и США создали наблюдательный совет для контроля за совместным инвестиционным фондом, куда будут вносить доходы от добычи ископаемых. Трех из пяти членов правления, вероятно, назначит американская сторона, что даст ей право вето на все решения фонда.

Кроме этого, в новом проекте соглашения указано, что взносами США в совместные проекты будут считать помощь, которую те предоставили Украине с начала полномасштабного вторжения. Как сообщает Bloomberg, это означает, что Америка хочет заставить украинскую сторону заплатить за всю американскую помощь до того, как Киев получит прибыль из фонда.

Зато в документе нет ничего о гарантиях безопасности. Некоторые украинские чиновники, ознакомившиеся с обновленным вариантом соглашения об ископаемых, считают, что подписание документа на следующей неделе маловероятно.

Более того, один из чиновников заявил, что этот проект является "несправедливым". В то же время другой назвал его "ограблением".

В Financial Times со ссылкой на чиновника также отмечают, что из соглашения намеренно убрали вопрос украинских ядерных объектов, хотя ранее его обсуждали.

Напомним, что президент США Дональд Трамп предложил передать Запорожскую АЭС в собственность США, что может заставить Россию вернуть ее. Добавим, что Украина уже разработала план по возвращению ЗАЭС и окружающих территорий.