Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Как идея Трампа может вернуть ЗАЭС и Энергодар

Так, источник издания отмечает, что идея передачи США украинских АЭС давит на Россию, предлагая соглашение, по которому они должны были бы передать станцию. Однако утверждается, что американцы нагнетали ситуацию, употребляя слово "собственность".

По словам одного из сотрудников ЗАЭС, Украина уже составила детальный план действий потенциального возвращения объекта. Он объясняет, что России будет недостаточно передать лишь станцию. Она должна будет передать соседнюю ТЭС, окружающие населенные пункты, включая город Энергодар, а также дорогу в Запорожье.

Таким образом, претензия США на ЗАЭС может привести к освобождению тысяч квадратных километров ныне оккупированной украинской территории.

Владимир Зеленский подтвердил, что Трамп поднимал вопрос Запорожской АЭС. По словам президента, Киев готов обсуждать возможности инвестиций в украинские станции и модернизацию соответствующих объектов. Однако о передаче АЭС в собственность США лидеры не говорили.