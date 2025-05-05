США планируют использовать соглашение об ископаемых для влияния на Россию, глава Минфина Бессент

Недавно между США и Украиной было подписано соглашение о полезных ископаемых. Администрация Дональда Трампа планирует использовать это соглашение для влияния на Россию в процессе переговоров о прекращении огня.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент во время выступления на конференции в институте Милкена в Калифорнии, пишет 24 Канал.

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Соглашение о недрах между США и Украиной

По словам главы Минфина Скотта Бессента, соглашение о недрах – изначально идея самого Дональда Трампа.

Он (Трамп – 24 Канал) считает, что соглашение принесет несколько результатов. Во-первых, это дало бы ему больше рычагов влияния на российское руководство, когда наступит время обратиться к ним. Соглашение должно показать России, что США никуда не уйдут из Украины,

– сказал Скотт Бессент.

Во-вторых, это соглашение должно укрепить экономические и инвестиционные связи между Украиной и США. По словам министра финансов, это соглашение "историческое".

"50 на 50, поровну. Это не соглашение, которое предлагает Китай своим партнерам – "подпишите, а мы заберем все ваши полезные ископаемые". Смысл этого соглашения – экономическое партнерство, инвестиции и гарантии безопасности", – сказал Скотт Бессент.