США планируют использовать соглашение об ископаемых для влияния на Россию, глава Минфина Бессент
- Глава Минфина США Бессент рассказал о целях соглашения о недрах.
- В частности, США планируют использовать соглашение о недрах с Украиной для влияния на Россию в процессе переговоров о прекращении огня.
Недавно между США и Украиной было подписано соглашение о полезных ископаемых. Администрация Дональда Трампа планирует использовать это соглашение для влияния на Россию в процессе переговоров о прекращении огня.
Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент во время выступления на конференции в институте Милкена в Калифорнии, пишет 24 Канал.
Смотрите также Соглашение об ископаемых является важной частью будущих гарантий безопасности, – Маркарова
Соглашение о недрах между США и Украиной
По словам главы Минфина Скотта Бессента, соглашение о недрах – изначально идея самого Дональда Трампа.
Он (Трамп – 24 Канал) считает, что соглашение принесет несколько результатов. Во-первых, это дало бы ему больше рычагов влияния на российское руководство, когда наступит время обратиться к ним. Соглашение должно показать России, что США никуда не уйдут из Украины,
– сказал Скотт Бессент.
Во-вторых, это соглашение должно укрепить экономические и инвестиционные связи между Украиной и США. По словам министра финансов, это соглашение "историческое".
"50 на 50, поровну. Это не соглашение, которое предлагает Китай своим партнерам – "подпишите, а мы заберем все ваши полезные ископаемые". Смысл этого соглашения – экономическое партнерство, инвестиции и гарантии безопасности", – сказал Скотт Бессент.