Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова посла Украины в США Оксаны Маркаровой в эфире CBS.

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Каковы преимущества соглашения об ископаемых с США

Маркарова отмечает, что соглашение является равноценным – Украина и США вместе будут управлять инвестиционным фондом. Она объяснила, что туда войдут все будущие взносы или инвестиции США, в том числе и военные соглашения. В свою очередь Украина будет вкладывать в фонд средства от новых лицензий и новых разработок.

Это настоящее партнерство, где мы сможем объединить ресурсы для инвестирования в широкий спектр проект, включая инфраструктуру, включая редкоземельные материалы, включая критически важные полезные ископаемые, и обе наши страны получат от этого выгоду,

– подчеркнула госпожа посол.

Оксана Маркарова отмечает, что соглашение об экономическом партнерстве само по себе является очень важной частью более широкой архитектуры безопасности. По ее словам, инвестиционный фонд будет успешным, если Украина будет стабильной и мирной. "Поэтому, определенным образом, это важная часть будущих гарантий безопасности", – указывает она.

В то же время дипломат надеется, что парламент ратифицирует соглашение об ископаемых в ближайшее время.