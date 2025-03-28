Новое соглашение – это ошеломляющая попытка Трампа контролировать ресурсы Украины, – The Times
- Трамп требует почти полный контроль над природными ресурсами Украины в обмен на посредничество в завершении войны.
- The Times отмечает, что политика Трампа в отношении Украины продиктована его убеждением, что США эксплуатировались Европой, и что его действия могут иметь разрушительные последствия для Украины.
- Принуждение к новым уступкам со стороны Киева, несмотря на российские атаки, не способствует завершению войны, по мнению Хью Томлинсона.
Трамп усиливает давление на Украину, требуя почти полный контроль над ее природными ресурсами. Новый проект соглашения является потрясающей эскалацией попытки администрации президента США захватить контроль над ископаемыми в качестве цены за посредничество по окончании войны.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.
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Что известно о новой попытке Трампа захватить ресурсы Украины
Так, издание анализируя новое соглашение о полезных ископаемых вдается в вопрос: является ли это соглашение очередной попыткой унизить Зеленского?
Убежденный в слабости Украины, презирающий президента Зеленского и разгневанный миллиардами долларов помощи, предоставленной Киеву администрацией Джо Байдена, Трамп вознамерился вернуть все это и даже больше,
– указывает Хью Томлинсон.
Томлинсон отмечает, что в течение последних дней команда Трампа заявляла, что соглашение по полезным ископаемым между Украиной и США подпишут уже в ближайшее время. Теперь же вероятно причина задержки и цена прекращения огня могут стать понятнее. В то время как Москва не проявляет признаков заинтересованности в прекращении войны, Вашингтон работает над тем, чтобы добиться от Киева еще больших уступок.
Однако журналист отмечает, что корыстный подход Трампа к Украине не стал неожиданностью: его политика продиктована уверенностью, что мир, в частности Европа, "обдирал США годами".
Как отмечает The Times, недели после возвращения Трампа в Белый дом отрезвили союзников Америки, однако для Украины они стали разрушительными. В то же время Томлинсон считает, что с момента ссоры в Овальном кабинете "амбиции США относительно своей доли в послевоенной Украине выросли".
По мнению Хью Томлинсона, принуждение Киева к новым уступкам, в то время, как российские ракеты атакуют Украину, никак не приближает завершение войны.