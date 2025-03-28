Новое соглашение – это ошеломляющая попытка Трампа контролировать ресурсы Украины, – The Times

Трамп усиливает давление на Украину, требуя почти полный контроль над ее природными ресурсами. Новый проект соглашения является потрясающей эскалацией попытки администрации президента США захватить контроль над ископаемыми в качестве цены за посредничество по окончании войны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

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Что известно о новой попытке Трампа захватить ресурсы Украины

Так, издание анализируя новое соглашение о полезных ископаемых вдается в вопрос: является ли это соглашение очередной попыткой унизить Зеленского?

Убежденный в слабости Украины, презирающий президента Зеленского и разгневанный миллиардами долларов помощи, предоставленной Киеву администрацией Джо Байдена, Трамп вознамерился вернуть все это и даже больше,

– указывает Хью Томлинсон.

Томлинсон отмечает, что в течение последних дней команда Трампа заявляла, что соглашение по полезным ископаемым между Украиной и США подпишут уже в ближайшее время. Теперь же вероятно причина задержки и цена прекращения огня могут стать понятнее. В то время как Москва не проявляет признаков заинтересованности в прекращении войны, Вашингтон работает над тем, чтобы добиться от Киева еще больших уступок.

Однако журналист отмечает, что корыстный подход Трампа к Украине не стал неожиданностью: его политика продиктована уверенностью, что мир, в частности Европа, "обдирал США годами".

Как отмечает The Times, недели после возвращения Трампа в Белый дом отрезвили союзников Америки, однако для Украины они стали разрушительными. В то же время Томлинсон считает, что с момента ссоры в Овальном кабинете "амбиции США относительно своей доли в послевоенной Украине выросли".

По мнению Хью Томлинсона, принуждение Киева к новым уступкам, в то время, как российские ракеты атакуют Украину, никак не приближает завершение войны.