Чтобы обсудить соглашение о недрах: Бессент заявил, что делегация из Украины вскоре прибудет в США
- Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что делегация из Украины приедет в США, чтобы обсудить соглашение о полезных ископаемых.
- В частности, по его словам, это может произойти в конце этой или в начале следующей недели.
Украинская делегация отправится в США на этой неделе или в начале следующей, чтобы обсудить соглашение по полезным ископаемым.
Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент в интервью Bloomberg, информирует 24 Канал.
Смотрите также Глава МИД объяснил, на каком этапе сейчас работа с соглашением об ископаемых с США
Соглашение с США о полезных ископаемых
Как сказал министр финансов США, украинская сторона "наняла адвоката", а со стороны Соединенных Штатов соглашение "готово".
Мы считаем, что это соглашение очень важно для американского народа, для украинского народа и для мирного процесса,
– добавил он.
Смотрите также Вступление в НАТО никогда не обсуждалось с Украиной, – Трамп об условиях соглашения по полезным ископаемым
Напомним, что Владимир Зеленский заявлял, что в соглашении о полезных ископаемых между Украиной и США не идет речь о вступлении в НАТО.
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, которая прибыла в Киев 1 апреля.