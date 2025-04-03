Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент в интервью Bloomberg, информирует 24 Канал.
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Соглашение с США о полезных ископаемых
Как сказал министр финансов США, украинская сторона "наняла адвоката", а со стороны Соединенных Штатов соглашение "готово".
Мы считаем, что это соглашение очень важно для американского народа, для украинского народа и для мирного процесса,
– добавил он.
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Напомним, что Владимир Зеленский заявлял, что в соглашении о полезных ископаемых между Украиной и США не идет речь о вступлении в НАТО.
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, которая прибыла в Киев 1 апреля.