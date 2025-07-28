Успешный визит: американист назвала итоги поездки Трампа в Шотландию

Дональд Трамп встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии. Этот визит президента США можно действительно назвать его победой.

Об этом 24 Каналу рассказала политолог, американист, кандидат исторических наук Александра Филиппенко, отметив, что Соединенные Штаты и Евросоюз заключили торговое соглашение. Условия действительно выгодны для США. При этом также неприятный удар получила и Россия.

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Что известно о визите Трампа в Шотландию?

Как отметила Филиппенко, Трамп уже принял соглашение на 15% пошлины с Японией, 19% – с Филиппинами и Индонезией, 20% – с Вьетнамом. Теперь удалось договориться о 15% пошлинах на товары из Евросоюза.

Рынки положительно на это отреагировали. Ситуация больше выгодна для Соединенных Штатов, чем для ЕС. При этом все в целом закончилось лучше, чем ожидали европейские специалисты. Самое важное, что закончилась вся неопределенность,

– отметила Филиппенко.

При этом ЕС инвестирует в Штаты еще 600 миллиардов долларов. Также они обязаны закупить энергоносители из США на 750 миллиардов долларов. И это пощечина для Кремля.

Это не какие-то предположения, а обязательства на 750 миллиардов долларов. Также Трамп говорил о закупке больших объемов военного вооружения из Соединенных Штатов. Конечно же, там будет военная помощь для Украины,

– подчеркнула американистка.

Добавим, соглашение между Европейским Союзом и США заключили во время разговора Трампа с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они встретились в гольф-клубе Трампа в Шотландии.